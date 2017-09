[3DS] Etrian Odyssey V: Beyond the Myth

TLUS und Deep Silver geben Details zur Warlock-Klasse in The Etrian Odyssey V: Beyond the Myth bekannt. Das JRPG erscheint im Herbst 2017 für 39,99€ auf Nintendo 3DS. Der neue Trailer wirft einen Blick auf die zerstörerischen magischen Kräfte der Hexenmeister.Wenn kalter Stahl und explosives Schießpulver nichts mehr gegen die Kreaturen ausrichten können, die sich um Yggdrasil sammeln, müssen die magischen Kräfte der Warlock-Klasse zum Einsatz kommen. Die Hexenmeister kanalisieren alte Mächte, um verwüstende Feuerbälle und ungeheuerliche Hagelstürme zu beschwören. Mit fortschreitenden Fähigkeiten, können Spieler in The Etrian Odyssey V: Beyond the Myth nicht nur auf Feuer-, Wasser- und Blitz-Magie nutzen, sondern auch ihren Schwerpunkt auf die Elemente Erde und Wind legen.Zum zehnjährigen Jubiläum der Etrian-Serie, werden Will von ATLUS USA und EJ am Freitag, den 4. August um 23 Uhr Etrian Odyssey IV: Legends of the Titanim Livestream spielen. Zuschauer können sich auf Tipps und Tricks zum Spiel und zahlreiche Preise freuen. Zum ATLUS Livestream auf Twitch.tv: twitch.tv/atlususa · Wähle Deine eigene Odyssee – Spieler starten mit der Erstellung einer Party, um das unerforschte Labyrinth des Yggdrasil-Baums zu erkunden und können ab dort selbst bestimmen, wie sich das Abenteuer entwickelt. Die Überlebensfähigkeiten werden auf die Probe gestellt, während die Party durch verwinkelte Gänge navigiert. Grausame Gegner erfordern kluge Taktiken und in brenziligen Situationen gilt es, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, steht Spielern die Heimatstadt Iorys offen, in der sie sich neu ausrüsten und wichtige Informationen sammeln können.· Gameplay für wahre Fährtenleser – Ein wahres Etrian Odyssey-Spiel benötigt eine gut funktionierende Karte. Neue Spieler bekommen auf dem unteren Nintendo 3DS™ Bildschirm alle nötigen Informationen über den Fortschritt im Labyrinth und können wichtige Orte – wie die Position von Schätzen, Gegnern und Hindernissen – markieren. Hinter jeder Biegung kann eine neue Herausforderung auf die Abenteurer warten – daher sind Notizen lebenswichtig.· Epische rundenbasierte Kämpfe – Auf dem Weg zur Spitze erwarten Spieler gefährliche Kreaturen und noch schrecklichere FOEs – mächtige Bossgegner. Jede Etage im Labyrinth wartet mit anspruchsvolleren rundenbasierten Kämpfen auf. Die richtige Planung ist dringend erforderlich und eine Balance in der Party-Zusammenstellung absolut notwendig, um zu überleben. Das richtige Team kann Union Attacks entfesseln, um eine Schlacht zu entscheiden.· Umfangreicher Charakter-Editor – Mit vier einzigartigen Rassen, zehn unterschiedlichen Klassen, mehr Anpassungsmöglichkeiten als in jedem anderen Etrian Odyssey-Spiel und einem straffen Fähigkeiten-Baum bzw. Klassen-Fortschritt, können Spieler ihre Party nach eigenen Wünschen erschaffen.· Magischer Grafikstil und Soundtrack – Etrian Odyssey-Zeichner Yuji Himukai und der renommierte Komponist Yuzo Koshiro kehren für Etrian Odyssey V: Beyond the Myth zurück und verleihen dem Spiel ihre Handschrift.· 24-Seitiges Art Book – mit wunderschönen Zeichnungen der Charaktere und Konzeptskizzen von Illustrator Yuji Humikau.M.C.