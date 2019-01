Ne nicht jeden Fleck, meist macht man sich eine Linie aus Farbe durch einen Gang (im offenen Feld großzügiger verteilen) abtauchen, nach vorne und weiterfärben.

Aber auch Genauigkeit beim Färben wird belohnt, besonders wenn es am ende nur um Kleinigkeiten geht in der Wertung.



Gegnerische Farbe überfärben ist immer am besten. Aber man muss auch am Start erstmal dahin kommen und wo gegnerische Farbe ist, sind auch Gegner nicht weit und wenn man PvP noch nicht so mächtig ist, eher suboptimal, den beim respawnen verbraucht man ja wieder Zeit. Hinzu kommt: je flächendenkender man die eigene Base eingefärbt hat, umso schwerer haben es eben auch die Gegner, eben weil ihr auch mehr Versteckmöglichkeiten habt.



Wände zählen nicht, ist aber eine beliebte Stelle sich zu verstecken, (sozusagen von oben anzugreifen)



Und ja, glatte Glasflächen lassen sich nicht einfärben.



Was viele Anfänger beim Roller unterschätzen: zuschlagen. Die rollen lieber stumpf auf den Genger zu oder von ihnen weg(wo abtauchen und weg, besser wäre). Wir hatten einen Community Kollegen der bei Splatoon 1 am ende Rang S war (mit max lv 50) und seine Lieblingswaffe war der Roller. Spielte auch bewusst mehr auf kills im Stealth Modus, sozusagen wie ein Hai durch die Farbe und beim rauspringen aufm Kopp (Roller 1 hitten bei nahem Treffer)



Und keine Angst: sollte man eine Waffe nicht ganz balanced sein. Nintendo ist da stark hinterher diese so gut es geht auszugleichen. Am ende zählt halt, was einem am besten gefällt und was einem auch liegt. Also mal von jeder Waffengattung eine nach und nach kaufen und testen. Manche Waffen mögen am Anfang op wirken, wegen Schussrate, Reichweite ect. aber auch den Verbrauch sollte man immer beachten. Beliebt war z.b. bei Splatoon der goldene Sprayer(wie eine Lack Sprühdose) weil sie eine hohe Feuerrate hatte, dabei streut sie etwas und man hat es schwerer zu treffen und der Verbrauch war auch nicht ohne.



Kurz: in dem Game steckt am ende mehr als es den Anschein macht. Keine Waffe ist wirklich schlecht(außer vllt die Starter^^) man muss nur mit ihr umzugehen wissen.



Ansonsten kann ich eben tutorial Videos empfehlen. Nicht um die beste Waffe zu finden, sondern um zu sehen was damit möglich ist



Hier z.b. auf die schnelle mal eines: