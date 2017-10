[PS4/XBO/PC/SWI] Rogue Trooper Redux

Rogue Trooper Redux springt noch diesen Monat über den verwüsteten Ländern Nu-Earths ab – inklusive Nintendo Switch.







Ursprünglich war die Veröffentlichung der Switch-Version nach den anderen Plattformen geplant, jedoch ist die Entwicklung bereits abgeschlossen. Daher kündigt Rebellion heute an, dass ROGUE TROOPER® REDUX am 17. Oktober für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheint.



Der heute veröffentlichte 101-Trailer zeigt das Third-Person-Gameplay und die Features, die das Original zu dem kultigen Klassiker machten, der es heute ist. Neue Fans bekommen einen Crashkurs zum Universum des Spiels, der Kampagne, den Modi und besonderen Biochip-Fähigkeiten, die Rogue zu einer Ein-Mann-Armee machen.



Die Features von Rogue Trooper Redux:

- Eine BAFTA nominierte Story: Authentische Adaption des berühmten Sci-Fi Comics 2000 AD, der von Krieg, Verrat und Rache erzählt.



- Mitreißende Single-Player-Kampagne: Die Mischung Stealth, Action und Deckungskampf ergibt einen abwechslungsreichen Shooter



- Taktische Tricks: Gegner mithilfe der Umgebung und Holo-Abbildern ablenken, um auch Kämpfe gegen eine Überzahl für sich zu entscheiden



- Beeindruckende Feuerkraft: Rogues Waffe kann sich je nach Situation in ein Scharfschützengewehr, einen Mörser, Raketenwerfer und mehr transformieren



- Mächtige Upgrades: Mit gesammeltem Material können Waffen verbessert und Sprengstoff hergestellt werden



- Zwei intensive Koop-Modi: für zwei bis vier Spieler online (Diese Modi können auch offline im Singleplayer-Modus gespielt werden)





M.C.