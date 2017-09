[PC/PS4/XBO] TT Isle of Man

Bigben Interactive und Entwickler Kylotonn geben bekannt, dass die ursprünglich für November geplante Veröffentlichung von TT Isle of Man auf März 2018 verschoben wurde. Der Titel erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PC.



Das Entwicklerstudio Kylotonn und Publisher Bigben haben eine gemeinsame Erklärung für die Verschiebung des Release-Datums abgegeben:



„Wir arbeiten seit geraumer Zeit an TT Isle of Man und sind in vielen Bereichen sehr zufrieden mit dem, was wir geschaffen haben. Wir haben eine beinahe perfekte Nachbildung der berühmten Snaefell-Mountain-Strecke erstellt, die genauso viele technische Herausforderungen bietet, wie ihr echtes Gegenstück. Ein hohes Rendertempo ist erforderlich, um die vielen grafischen Details auf einer so langen Strecke darzustellen.



Nach eingehender Diskussion sind wir jedoch zu dem Schluss gekommen, dass das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht unseren Ansprüchen entspricht – primär was das Gameplay und die Motorradphysik angeht. Da es sich dabei um wichtige Komponenten für das Spiel handelt, möchten wir uns gerne Zeit für weitere Verbesserungen nehmen.



So werden wir die Veröffentlichung von TT Isle of Man auf März 2018 verschieben. Die zusätzliche Entwicklungszeit wird uns ermöglichen, alle Aspekte des Spiels weiter zu verbessern. Wir möchten eine Spielerfahrung bieten, die des legendären TT Isle of Man würdig ist.“





M.C.