[PC/PS4/XBO] The Evil Within 2

The Evil Within 2 werde ich allein schon deshalb im Auge behalten, weil es für mich im laufenden Jahr (2017) kaum noch interessante Neuerscheinungen gibt, sofern ich da nix übersehen habe.



Spontan fallen mir nur das neue Wolfenstein und eben Evil Within 2 ein. Wolfenstein würde ich mir dann für den PC, The Evil Within 2 für Konsole (bei mir PlayStation 4) zulegen.



Dass das erste The Evil Within von einigen Testern/Spielern so schlecht dargestellt wurde, verstehe ich nicht. Hab's zwar nicht komplett durchgespielt (wegen der nervigen PC-Steuerung), aber das, was ich gespielt habe, fand ich recht gut. Atmosphäre und das ganze Drumherum stimmte. Allerdings empfand ich einige Abschnitte als unfair schwer. Aber vielleicht ist das auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad nicht so.