[PC/PS4/XBO] Assassins Creed Origins

Ubisoftkündigte heute auf der Electronic Entertainment Expo (E3) den neuesten Teil der-Marke an,. Das Spiel erscheint weltweit am 27. Oktober 2017 für die Xbox One Produktfamilie von Microsoft inklusive Xbox One, Xbox One S sowie für Xbox One X, sobald diese am 7. November 2017 veröffentlicht wird, für das PlayStation4 Pro-Computer-Entertainment-System, für PlayStation4 und Windows PC.Während der letzten vier Jahre hat das Team von Ubisoft Montreal*, das auch fürverantwortlich war, an einem Neubeginn der-Marke gearbeitet.spielt im alten Ägypten, einem der rätselhaftesten Orte der Geschichte, zu einer Zeit, die über das Schicksal von Zivilisationen entscheiden wird. Die Spieler übernehmen die Rolle von Bayek, einem Hüter Ägyptens, dessen persönliche Geschichte zur Gründung der Assassinen-Bruderschaft führen wird. Die Spieler tauchen in eine lebendige und systemische offene Welt ein. Sie lüften die Geheimnisse der groß en Pyramiden, vergessenen Mythen, der letzten Pharaonen und – eingraviert als lange verschollene Hieroglyphen – die Entstehungsgeschichte der Assassinen-Bruderschaft.liefert eine brandneue Vision für die-Marke. Es beinhaltet Action-RPG-Elemente, wodurch Spieler hochleveln, looten und Fähigkeiten auswählen können, um ihren Assassinen individuell zu gestalten. Das Spiel bietet ein komplett erneuertes Kampfsystem, das Spielern ermöglicht, mehrere Gegner gleichzeitig anzugreifen oder sich gegen sie zu verteidigen. Zudem können sie seltene Waffen ausrüsten, um es mit einzigartigen und mächtigen Bossen aufzunehmen. Eine umgestaltete Erzählstruktur ermöglicht es den Spielern, ihre Aufgaben völlig frei zu wähle n und in ihrem eigenen Tempo zu meistern. Jede dieser Aufgaben erzählt eine packende und emotionale Geschichte voller abwechslungsreicher Charaktere und bedeutungsvoller Ziele. Während die Spieler ein riesiges, unvorhersehbares Land von Wüsten bis zu üppigen Oasen und vom Mittelmeer bis zu den Gräbern von Gizeh erkunden, müssen sie gegen gefährliche Fraktionen und wilde Bestien kämpfen.Zusätzlich wurden die Deluxe und Gold Edition** vonangekündigt. Mit der Deluxe Edition erhalten Spieler das Basisspiel, eine gedruckte Version der handgemalten Weltkarte zum Spiel, den offiziellen Soundtrack und das digitale Deluxe-Paket, einschließlich der Mission „Hinterhalt auf See“, das Wüstenkobra-Paket und drei Bonus-Fähigkeitspunkte. Die Gold Edition bietet alle digitalen Inhalte der Deluxe Edition und zusätzlich den Season Pass. Der Season Pass wird Spielern den Zugang zu allen anstehenden großen Erweiterungen und Ausrüstungssets gewähren. Die Deluxe- und die Gold Edition wird u.a. auch in den Digital-Stores erhältlich sein. Weitere Informationen hierzu fi nden Sie unter: http://store.ubi.com/ assassin-s-creed-origins Fans, die das Spiel vorbestellen, erhalten die „Erste Pyramiden“-Mission. Darin werden sie die Geheimnisse hinter dem Bau der ersten Pyramiden erforschen und die tief im Inneren verborgenen Rätsel entdecken.M.C.