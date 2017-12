Hier mal meine Wünsche/Hoffnungen1. Ich will wieder klassische Arenen. Die Prüfungen waren einfach irgendwie super random und viel zu einfach, wenn ich da an manche Arena-Rätsel denke. Zudem waren die Kämpfe gegen Arena-Leiter immer etwas besser als gegen diese Herrscher-Pokemon. Auch wenn es "alt" ist, Arenen sind nunmal in Pokemon ein Grundelement und das Experiment Prüfungen ist imo nicht gut gelaufen. Man kann ja Prüfungen zusätzlich anbieten, aber nicht dafür Arenen streichen.2. Ich will, dass der 3DS genutzt wird. Sun/Moon nutzen die Möglichkeiten maximal rein graphisch, aber 3D wird praktisch nicht supported und der untere Bildschirm ist quasi nutzlos. Hier hat man es in ORAS viel, viel besser gelöst. Gebt mir PokeNav Please3. Besseren Flow: Sun/Moon leiden wirklich daran, dass man alle 2 Meter irgendwelche stumpfen Dialoge führen muss. Man braucht Stunden um ins Spiel zu kommen, weil einen irgendwelche NPCs anlabern das sie Hunger haben oder shoppen wollen. War bei keinem Pokemon bisher auch nur ansatzweise so schlimm und sollte dringend optimiert werden.4. Silberkronkorken beibehalten: Eine der besten Neuerungen und definitiv etwas, was man behalten sollte. Es macht Competitive soviel fairer, wenn man perfekte Legendaries nicht hacken muss.5. Bessere Level-Spots: Dicht an Kronkorken gebunden. Da man erst ab Level 100 Kronkorken nutzen kann, muss man ewig grinden. In ORAS hatte man die Entwickler-Geheimbasen, in Sun/Moon dagegen hat man maximal Poke-Liga oder Level 60 Pokemon. Damit dauer es ewig um Legenden auf Level 100 zu bringen, vor allem da man im regulären Spielverlauf nur ein Glücks-Ei bekommt und dieses nirgends farmen kann (was eine dumme Entscheidung, sollte auch fix geändert werden)6. Nicht ganz so komplizierte Entwicklungen: Viele finden es ja toll, aber es ist irgendwie doof, dass man ohne Guides gar nicht mehr wirklich mitkriegt wie sich was entwickelt. Pokemon haben inzwischen soviele Special-Bedingungen um sich zu entwickeln, dass man gezwungen ist es zu googlen. Manche entwickeln sich nur an bestimmten Orten, andere nur zu bestimmten Tageszeiten, eines nur wenns regnet, eines nur wenn man ein Unlicht-Pokemon im Team hat, ein anderes nur wenns weiblich ist und so weiter. Woher soll man das wissen? Find das too much.7. "TM Tiere" sind eine super Sache, auch behalten. Es war immer schade sein Team mit Crap wie "Flash" oder "Strength" ruinieren zu müssen. Hier haben die Pokemon das super übernommen und sparen es sich das Team zu verschlechtern.8. Safari-Zone wäre nice. Hat mir irgendwie gefehlt in Sun/Moon.9. Bessere Zucht-Optionen: Es ist eine Höllenqual einen Trick-Room Special-Attacker zu züchten, da man extrem auf gute RNG angewiesen ist. Wäre schön, wenn man da etwas vereinfacht. Generell kam man den Spielern ja mit Kronkorken schon gut entgegen, was ich als guten Schritt werte. Dennoch wäre es schon ausreichend, wenn man Pokemon für die Zucht (und auch nur dort) 2 Items geben könnte. Würde alle Probleme lösen und faire Spieler könnten schnell perfekte Pokemon fürs Competitive züchten.10. Einheitlichere Welt: Pokemon Sun/Moon hat nie wirklich geschafft als Einheit zu wirken. Es waren eher einzelne Level. Während man in ORAS wirklich gut reisen konnte, beispielsweise per Surfer oder gar mit Latias/Latios (so geiles Feature was gestrichen wurde, buuuuh), geht das in Sun/Moon nicht mehr. Die Inseln sind völlig separiert, was auch dazu führt, dass es sehr wenig Geheimnisse zu entdecken gibt. Versteckte Hölen oder sonstwas sind absolute Fehlanzeige, der Erkundungstrieb wird gar nicht getriggert. Zudem sind die Welten in sich noch zerstückelt durch ständige Cuts. Ich gehe durch ein Tor - schwarzer Bildschirm - neues Areal. Stört auch erheblich den Spielfluss.11. Mehr Move-Tutoren. Siehe ORAS, war diesbezüglich vorbildlich.Habe sicher zig Sachen vergessen, wäre aber schonmal vieles dabei, was ein erheblich besseres Spiel hervorbringen würde als Sun/Moon es waren. Nach dem vlt. besten Pokemon was es gab (ORAS) war Sun/Moon das Schlechteste. Kann also nur bergauf gehen (hoffentlich).