[PC/PS4/XBO] Mega Man Legacy Collection 2

Mit der Ankündigung der Mega Man Legacy Collection 2, einer Sammlung der vier jüngsten Side-Scrolling-Spiele des Blue Bombers, führt Capcom dessen Vermächtnis fort. Als Nachfolger der Mega Man Legacy Collection, die die Original-8-Bit-Titel der Reihe enthielt, umfasst die Mega Man Legacy Collection 2 die Evolution und Retro-Revolution der Serie. Diese Sammlung wird ab dem 8. August 2017 digital für PS4, Xbox One und Windows PC erhältlich sein.



Als Compilation vier zeitloser Klassiker in einem Paket beinhaltet die Mega Man Legacy Collection 2 die jüngsten Veröffentlichungen der Side-Scroller-Kultserie. Die Sammlung bietet zudem ein digitales Museum, randvoll mit Artworks aus Geschichte und Produktion, Remix-Stages für treue Fans, und Einsteiger-freundliche Optionen wie zusätzliche Rüstungen und Speicher-Checkpoints für ein einfaches erneutes Laden schwieriger Stellen. Mit diesen vier Titeln reisen Mega Man-Fans durch die Zeit: In Mega Man 7 erschienen der mysteriöse Rivale Bass und sein Kompagnon Treble im wahrsten Sinne des Wortes auf der Bildfläche, während Mega Man 8 die ersten beeindruckend animierten und vollständig mit Sprachausgabe versehenen Cutscenes der Serie bot; Mega Man 9 markierte die Rückkehr der Serie zu ihren Wurzeln, mit 8-Bit-Grafik, -Music und -Gameplay; Mega Man 10 behielt diese Features und enthielt drei spielbare Charakter-Optionen.









