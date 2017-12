Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass LOST SPHEAR, der neuste Titel von Tokyo RPG Factory, am 23. Januar 2018 in Europa für die PlayStation 4, Nintendo Switch und den PC über STEAM erscheint.

LOST SPHEAR baut auf den beliebten Elementen seines geistigen Vorgängers I AM SETSUNA auf und setzt die Intention von Tokyo RPG Factory fort, die Nostalgie klassischer JRPGs für eine neue Generation von Spielern mittels neuester Technologie erlebbar zu machen. LOST SPHEAR führt die beliebten Elemente von I AM SETSUNA weiter und bietet verbessertes Gameplay mit einem überarbeitetem Kampfsystem. Spieler können individuelle Strategien entwickeln und die Position der Helden während des Kampfes frei verändern. Außerdem findet der Wechsel zwischen den malerischen Umgebungen nun nahtlos statt.



Das Spiel kann ab sofort im PlayStation Store und auf STEAM vorbestellt werden. Wer im PlayStation Store vorbestellt, erhält das dynamische PlayStation 4-Design „Memoirs of the Moon“ sowie zwei Musiktracks als Bonus. Wer hingegen über STEAM vorbestellt, erhält einen speziellen LOST SPHEAR-Hintergrund sowie ebenfalls zwei Musiktracks.

LOST SPHEAR wird ab dem 23. Januar 2018 in digitaler Form im PlayStation Store, im Nintendo eShop und auf STEAM erhältlich sein. Eine Disc- bzw. Modul-Version kann exklusiv im Square Enix Online Store für die PS4 und die Nintendo Switch erworben werden. Fans, die das Spiel im Square Enix Online Store vorbestellen, erhalten zum Release außerdem zwei Musik-Tracks als Bonus.