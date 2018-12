Hier die Pressemitteilung zum Spiel samt Screenshots.Ubisoft® kündigte heute auf der Electronic Entertainment Expo (E3) The Crew® 2 an. Anfang 2018 wird das Spiel weltweit für das PlayStation®4 Pro-Computer-Entertainment-System, PlayStation®4, für Xbox One, Xbox One S sowie für Xbox One X und Windows PC erscheinen. Die Spieler haben ab sofort die Möglichkeit, sich für einen Beta-Zugang auf thecrewgame.com/beta zu registrieren.Mehr als zwei Jahre nach der Veröffentlichung von The Crew meldet sich Ivory Tower, ein Ubisoft-Studio in Lyon, Frankreich, mit einer Fortsetzung zurück. In The Crew® 2 werden Spieler die Spannung des amerikanischen Motorsports in den vollständig überarbeiteten und neu gestalteten USA erleben. Willkommen zur Motornation, der rasantesten offenen Spielwelt, die jemals erschaffen wurde. The Crew® 2 erweitert die physikalischen Grenzen und stellt die Fähigkeiten von Renn- und Open-World-Fans erneut auf die Probe. Egal ob alleine oder mit Freunden, Spieler können sie sich mit einer Vielzahl von Autos, Motorrädern, Booten und Flugzeugen rund um die Uhr in Wettkämpfe stürzen und d ie Welt erkunden, um zum größten Motorsport-Champion aufzusteigen.Die Spieler durchqueren die verschneiten Rocky Mountains, geben Gas in den Seitenstraßen von New York City, rasen den Mississippi herunter oder erkunden jeden Zentimeter des Grand Canyon. Hinter dem Steuer von rassigen Sportwagen, berühmten amerikanischen Motorrädern, rasanten Kunstflugmaschinen oder Schnellbooten sind die Möglichkeiten für adrenalingeladene Herausforderungen schier grenzenlos. Die US amerikanische Spielwelt von The Crew® 2 wurde vollständig überarbeitet und für den Wettkampf zu Land, zu Wasser und in der Luft angepasst. Den Spieler erwarten neue Gebiete mit einer üppigen und lebendigen Vegetation, volumetrischen Wolken und Nebel in 3D sowie einem realistischem Wasserverhalten.Im ganzen Land begegnen die Spielervier verschiedenen Motorsportfamilien: Street Racer, Profirennfahrer, Geländeexperten und Freestyler. Jede von ihnen besitzt eine eigene Kultur mit einer Vielzahl von Disziplinen. Außerdem verfügen Sie jeweils über ein eigenes Hauptquartier, in dem sich die Spieler treffen, Fahrzeuge kaufen und individualisieren können. Über Wettkämpfe und zufällige Begegnungen finden die Spieler ihren persönlichen Stil, sammeln und gestalten ihre individuellen Traumfahrzeuge und werden zur Ikone der amerikanischen Motorsportszene.Zusätzlich kündigte Ubisoft noch das The Crew-Belohnungsprogramm an. Dieses Programm richtet sich an bereits existierende The Crew-Spieler und möchte ihnen für ihre Verbundenheit danken und wird Sie mit bis zu 18 Fahrzeugen für ihr zukünftiges Abenteuer in The Crew® 2 belohnen.