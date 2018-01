War heute voll in die finalen play2017 Planungen verwickelt, daher konnte ich diese Meldung noch nicht bringen.

Hier noch der offizielle Text zur Ankündigung:



Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO® Group und Marvel Entertainment kündigen heute LEGO Marvel Super Heroes 2 an – ein völlig neues Abenteuer und die Fortsetzung des Hitspiels LEGO Marvel Super Heroes. Das neuste epische Abenteuer von TT Games bringt mit dem inzwischen typischen LEGO Humor legendäre Marvel-Superhelden und -Superschurken zusammen. Es versetzt Spieler in einen kosmischen Kampf an zahlreichen Schauplätzen des Marvel-Universums, die sich – aus Zeit und Raum gerissen – in der unglaublich offenen Hub-Welt von Chronopolis vereinen. LEGO Marvel Super Heroes 2 ist ab dem 16. November 2017 für PlayStation®4, Xbox One und PC verfügbar, sowie zu einem späteren Zeitpunkt für Nintendo Switch™.



„Mit seiner völlig neuen, verzweigten Handlung stellt LEGO Marvel Super Heroes 2 fantastische neue Gameplay-Funktionen vor, darunter auch die Fähigkeit der Zeitmanipulation für Charaktere und einen Superhelden-Kampfmodus für vier Spieler“, erklärt Tom Stone, Geschäftsführer, TT Games. „Mit einer riesigen Bandbreite brandneuer Charaktere aus dem Marvel-Universum sowie alten Favoriten in neuer Gestalt, wird dieses Spiel mit Sicherheit Fans von LEGO und Marvel sowie neue Spieler der Serie begeistern.“



„The LEGO Group freut sich sehr, die Geschichte der legendären Marvel-Charaktere in einem neuen Abenteuer von LEGO fortzusetzen“, sagt Sean McEvoy, VP von Digital Games, The LEGO Group. „Fans jeden Alters werden von dieser völlig neuen, kosmischen Saga begeistert sein, die das ganze Marvel-Universum aus der Sicht von LEGO umspannt.“



„Da es unser Ziel ist, unvergessliche Spiele für Marvel Fans aller Altersgruppen zu kreieren, war es nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder mit unseren fantastischen Partnern bei LEGO, Warner Bros. Interactive Entertainment und TT Games zusammenarbeiten“, so Jay Ong, SVP, Spiele & Innovation, Marvel Entertainment. „In LEGO Marvel Super Heroes 2 sind Charaktere aus Marvels facettenreicher Geschichte Teil einer komplett neuen Handlung, dargeboten auf eine Art und Weise wie es nur LEGO Spiele können, die stundenlanges episches Gameplay bietet.“



Spieler stellen sich dem zeitreisenden Kang dem Eroberer in einer epischen Schlacht in ganz Chronopolis, vom alten Ägypten und dem Wilden Westen bis Sakaar und New York City im Jahr 2099. Im Verlauf der Handlung können Spieler in die Rolle einer Reihe berühmter Charaktere schlüpfen, von Captain America als Cowboy aus der Vergangenheit bis Spider-Man 2099 aus der Zukunft, gemeinsam mit Thor, Hulk, den Wächtern der Galaxie, Black Panther, Captain Marvel, Doktor Strange, dem Grünen Kobold und Dutzenden anderen Marvel-Superhelden und Marvel-Superschurken.



Vollgepackt mit unterhaltsamem LEGO Humor für Fans jeden Alters bietet LEGO Marvel Super Heroes 2 einen Mehrspielermodus für vier Personen, bei dem Freunde und Familie gegeneinander oder gemeinsam als Team spielen können.





M.C.