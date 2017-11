Need for Speed Payback

Entwicklerblog schrieb:

Hallo zusammen!



Wir wollten kurz über ein Thema sprechen, von dem wir wissen, dass es euch genauso am Herzen liegt wie uns ... das nächste Need for Speed.



Inzwischen haben bestimmt schon viele von euch gehört, dass wir hier bei Ghost Games an einem neuen Spiel arbeiten. Wir freuen uns deshalb, bekannt geben zu können, dass ihr Ende 2017 ein neues Need for Speed spielen werdet.



Weitere Einzelheiten verraten wir euch, wenn die EA PLAY im Juni näher rückt. Einige Details über verschiedene Aspekte von Need for Speed und ihre Bedeutung für euch, für uns als Entwickler und für die Spielereihe insgesamt können wir aber schon jetzt preisgeben.



Als Erstes möchten wir uns bei euch bedanken. Als wir 2015 den Reboot veröffentlicht haben, waren wir absolut überwältigt davon, wie viel Feedback wir von euch erhalten haben. Eure Leidenschaft für Need for Speed war offensichtlich, was einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir heute hier sind.



Tuning – wir lieben es, ihr liebt es, jeder liebt es. Was könnte man daran auch nicht lieben? Ihr könnt euch also sicher sein, dass das Tuning einen festen Platz in der Need for Speed-Reihe hat. Es bleibt erhalten und wird sowohl im nächsten Spiel als auch darüber hinaus eine ebenso große Rolle spielen wie bisher.