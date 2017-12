[PC/XBO/PS4] Destiny 2

Eine kleine PR-Meldung zum Titel:Bungie und Activision Publishing gaben heute das frühere Veröffentlichungsdatum von Destiny 2 auf PlayStation®4 und Xbox One bekannt – den 6. September. Die Veröffentlichung der PC-Version ist für den 24. Oktober angesetzt und Vorbestellungen sind ab sofort über Battle.net®, Blizzard Entertainments Online-Gaming-Dienst, möglich. Bei Sonys Pressekonferenz auf der E3 wurde der neueste Story-Trailer zu Destiny 2, „Unsere dunkelste Stunde“, vorgestellt:Darin ist der kaltblütige feindliche Kommandant Dominus Ghaul zu sehen. Die Beta-Vorabzugangsphase von Destiny 2 für Konsolen beginnt für Vorbesteller auf PlayStation 4 am 18. Juli um 19:00 Uhr MESZ, der Vorabzugang für Vorbesteller auf Xbox One beginnt am 19. Juli um 19:00 Uhr MESZ. Nach der Vorabzugangsphase für Vorbesteller beginnt die Konsolen-Beta von Destiny 2 für alle Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One am 21. Juli um 19:00 Uhr MESZ und läuft bis zum 24. Juli um 06:00 Uhr MESZ. Der Start der PC-Beta ist für Ende August geplant. Weitere Informationen zur PC-Beta folgen in Kürze.Bei der E3 im Los Angeles Convention Center bieten Bungie und Activision den Besuchern eine ganze Reihe an Erlebnissen aus erster Hand – es gibt die neue Story-Kampagne sowie kompetitives und kooperatives Multiplayer-Gameplay. Außerdem wird ein brandneuer Fokus vorgestellt, der „Arkusakrobat“-Jäger, dessen Super-Fähigkeit das Herbeirufen eines Arkus-verstärkten Stabes ist, den er im Nahkampf einsetzen kann. Die Besucher werden dazu eingeladen, eine Vielzahl an Gameplay-Aktivitäten in Destiny 2 für PS4 Pro beim Activision-Stand #1001 in der South Hall und am PlayStation-Stand #4322 in der West Hall auszuprobieren. Zudem können die Besucher die PC-Version am NVIDIA-Stand #5230 in der West Hall erleben.„Zwar behaupten alle, dass sie es kaum erwarten können, die Fans in ihrem Spiel begrüßen zu dürfen. Aber wir meinen das wirklich ernst. Destiny 2 sieht großartig aus und deshalb freue ich mich mich, anzukündigen, dass wir das Release-Datum auf den 6. September vorverlegt haben“, so Eric Hirshberg, CEO von Activision. „Wir arbeiten zusammen mit unseren Freunden bei Bungie auch hart daran, Destiny 2 für den PC zu optimieren. Für diese Plattform werden wir das Spiel in all seiner Pracht am 24. Oktober veröffentlichen. Im Story-Trailer ‚Unsere dunkelste Stunde’ zeigen wir nun mehr von Ghaul, dem brutalen Anführer der Rotlegion in Destiny 2. Die Welt wird es lieben, ihn zu hassen. Das wird eine große Woche für Destiny-Fans.“„Für uns vom Studio ist es eine Ehre, dass wir dieses Jahr erleben, wie die Vision des Destiny-Universums in ihre Fortsetzung geht. Für uns ist das Spannendste, zu sehen, welche Geschichten die großartige Community erzählen wird, wenn sie das Spiel erst einmal in den Händen hält“, so Bungies CEO, Pete Parsons. „Im Mai haben wir einen einschneidenden Moment für die Branche erlebt, als unser Gameplay-Veröffentlichungs-Trailer zu Destiny 2 gezeigt wurde, und auf der E3 präsentiert unser Team aus erster Hand einen neuen Fokus und viele weitere neue Erlebnisse, die sowohl Einzel- als auch Multiplayer-Spielern gefallen werden.“Außerdem wurden die zeitlich begrenzten Exklusivobjekte* für Destiny 2 auf PlayStation präsentiert, die bei Veröffentlichung verfügbar sein werden. Dazu zählen eine Karte für den kompetitiven Multiplayer-Modus, ein kooperativer Strike für drei Spieler, ein blau-weißes Schiff, spezielle Ausrüstungssets und eine exklusive exotische Waffe:Destiny 2 ist die Fortsetzung des international hoch gelobten Destiny, eines Action-Shooters, der den Spieler auf eine epische Reise führt, um die Menschheit vor der Auslöschung zur bewahren. In der Story von Destiny 2 liegt die letzte sichere Stadt der Erde in Trümmern und ist einem mächtigen neuen Feind – Dominus Ghaul – und seiner Elitearmee, der Rotlegion, in die Hände gefallen. Jeder Spieler erstellt sich seinen eigenen Charakter, einen so genannten „Hüter“, die auserwählten Beschützer der Menschheit. Als Hüter in Destiny 2 müssen die Spieler neue Fähigkeiten und Waffen einsetzen, um die Streitkräfte der Stadt wieder zu vereinen und geschlossen zurückzuschlagen, um ihre Heimat zurückzuerobern. Das Spiel bietet allen Spielern ohne Vorwissen oder Hintergrundkenntnisse einen sofortigen Einstieg.Destiny 2 hat noch keine Altersfreigabe erhalten und wird am 6. September erhältlich sein. Destiny 2 erscheint in mehreren Versionen: Standard-Edition, Destiny 2 – Spiel + Erweiterungspass-Bundle sowie die Destiny 2 – Digital Deluxe Edition mit digitalen Premiuminhalten, die Limited Edition und die Collector’s Edition mit einer tragbaren Destiny 2 – Frontier Bag, dem Erweiterungspass, digitalen Premiuminhalten und einer Sammlerbox im Kabale-Stil.Weitere Informationen gibt es auf DestinyTheGame.com und über die offiziellen Social Channels von Destiny auf Facebook sowie unter @DestinyTheGame bei Instagram und Twitter. Unter Bungie.net/de , auf Facebook, unter @Bungie bei Twitter und Twitch.tv/Bungie bei Twitch kann die Community sich direkt mit den Entwicklern austauschen.