[PC/PS4/XBO] Past Cure

Der junge Berliner Indie-Entwickler Phantom 8 Studio kündigt für das 2. Quartal 2017 sein erstes Spiel mit dem Namen PAST CURE an. Der 3rd-Person Action-Stealth Shooter, wird im PlayStation Store für PLAYSTATION®4 und auf Steam für PC erhältlich sein.



PAST CURE ist ein Singleplayer-Spiel, das Stealth-Elemente mit Action-Sequenzen in Echtzeit geschickt kombiniert und mit atemberaubender Grafik glänzt. Die Welt von PAST CURE ist fiktiv und spielt dabei mit zwei verschiedenen Dimensionen: Der realen Welt und die Traumwelt. Fans des Hollywood-Blockbusters Inception wird das Prinzip bereits bekannt vorkommen. Besonderes Augenmerk bei der Umsetzung von PAST CURE legte Phantom 8 auf realistische Kampfanimationen, herausfordernde Rätselmechanik und eine bis ins Detail ausgetüftelte Story, die das Spielerlebnis abrundet.



In PAST CURE folgt der Spieler dem hochdekoriertem Ex-Special-Force Ian, der mit aller Macht die Männer jagt, die ihn einst verraten und verwandelt haben. Jahrelang war Ian Objekt geheimer Menschenversuche, festgehalten in einem Gefängnis irgendwo in Europa. Durch die geheimen Experimente entwickelte Ian mächtige Fähigkeiten wie Gedankenmanipulation und Telekinese. Doch der Preis für seine Veränderung war seine geistliche Gesundheit. Mit jedem Einsatz seiner Kräfte wächst der Wahnsinn in ihm. Der Wahnsinn offenbart sich in seinen Träumen und streckt nun seine Klauen nach der Wirklichkeit aus. Zusammen mit seinem Bruder Markus und der mysteriösen Doppelagentin Sophia setzt Ian seinen Widersachern nach. Dabei legt sich Ian mit osteuropäischen Kartellen, geheimen Logen und skrupellosen Wissenschaftlern an. Und trifft auf einen mysteriösen Gegner, der nicht von dieser Welt zu sein scheint.



Das innovative Berliner Studio Phantom 8 besteht aus einem ambitionierten Team, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, neue Wege in der Spieleentwicklung zu gehen. Durch die Erfahrung in modernen 3D Scan und Motion Capturing Technologien, differenziert sich Phantom 8 klar von anderen Indie Studios und greift auf starke Partner und Technologie-Anbieter wie 3Lateral, Cubic Motion, Metric Minds und Take1 zurück. Dank 3Lateral, in der Industrie bekannt für hochwertigste Face Scans und Rigs, wird PAST CURE eines von einer Handvoll Spielen, die die neue effektive Methode des Faceriggings nutzen.