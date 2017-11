[PC/PS4/XBO] Outcast: Second Contact

Bereits auf der gamescom 2016 dürften wir einen ersten kleinen Blick auf die aufpolierte Fassung von "Outcast: Second Contact" werfen.Nun kündigte Bigben Interactive eine Verschiebung des Release auf Herbst 2017 an. Wer im März zufällig in San Francisco ist, kann sich den aktuellen Stand der Dinge vor Ort auf der GDC ansehen------------------Yves Grolet, Gründer der Appeal-Studios und Game Director von Outcast – Second Contact, spricht im Interview über die Fortschritte bei der Entwicklung des Open-World-Action-Adventures und den verschobenen Erscheinungstermin des Spiels.„In Übereinkunft mit unserem Publisher Bigben haben wir beschlossen, die Veröffentlichung von Outcast – Second Contact in den Herbst zu schieben. In der zusätzlichen Zeit werden wir Grafik und Gameplay weiter ausarbeiten, um den Spielern ein noch besseres Eintauchen in die Welt von Outcast – Second Contact zu ermöglichen. Zudem liegt unser Augenmerk auf Kampfsystem und KI, um eine Action-Spielerfahrung bieten zu können, die ihresgleichen sucht,” so Yves Grolet während des Interviews.Outcast – Second Contact ist ein Reboot des Abenteuers von 1999. Als eines der herausragenden Open-World-Spiele wurde Outcast mit mehr als 100 Auszeichnungen bedacht und hat einen festen Platz in der Geschichte des Action-Adventure-Genres.In der nahen Zukunft entdecken die Menschen die Parallelwelt Adelpha. Durch diese Entdeckung erzeugt die US-Regierung ungewollt eine Raumzeit-Verzerrung, die die Erde vernichten könnte.Cutter Slade, ein ehemaliger Special Forces-Marine, begleitet eine Gruppe Wissenschaftler, um den Schaden zu reparieren. Doch nichts läuft nach Plan, und so beginnt ein Abenteuer auf einem unbekannten Planeten. Die Zukunft zweier Welten liegt in den Händen von Cutter Slade.