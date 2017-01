PES League - wer ist der wahre Profi?

Fußball ist so manch einer´s Leben. Für einige im realen, für andere auf dem Bildschirm. Dritte im Bunde sind all diejenigen, die dann selbst dort Hand anlegen und zeigen wollen, was sie können.Für alle jene Menschen, denen Konami´s Pro Evolution Soccer (kurz PES) Serie am Herzen liegt, ist ab sofort dieser Thread - denn hier geht es um mehr als nur virtuelle Jubelschreie!Die PES-League ( pesleague.com ) geht ab Donnerstag, 16. Februar 2017, in die zweite Runde. Freie Plätze für Spieler aus ganz Europa sind noch verfügbar.Europäisches Finale der Season 1 im Camp NouAm 11. Februar steigt im Camp Nou, der Heimstätte des FC Barcelona, das 1. Regional Final. Dabei kämpfen 16 Spieler aus ganz Europa um die ersten 4 Plätze für das Finale in Cardiff / Wales, bei dem es um 200.000$ Preisgeld für den Sieger geht. Von deutscher Seite ist Mike Linden („Mike_L_CL“) vertreten, der das erste deutsche Qualifikationsturnier ohne Punkteverlust als Sieger beendete. Ebenso mit von der Partie ist der Zweitplatzierte der Qualifikationsturniere Dennis Winkler („Zidane_GoooL“).Mit dem ersten Regional Final in Barcelona ist allerdings nur die erste Season beendet. Die zweite startet am 16. Februar. Dann wird alles wieder auf Anfang gestellt und zwei weitere Plätze für Deutschland für das nächste Regional Final vergeben. Insgesamt qualifizieren sich nach den beiden Regional Finals 8 Teilnehmer aus ganz Europa für das große PES-League-Finale in Cardiff. Dazu kommen 8 weitere Teilnehmer aus Amerika, Asien und dem Rest der Welt.Das Finale findet in einzigartiger Atmosphäre im Rahmen des UEFA Champions League Finals in der walisischen Hauptstadt Cardiff statt. Der Gewinner erhält neben dem Titel „PES-Weltmeister“ satte 200.000 Dollar Preisgeld. Auf den Zweit- und Drittplatzierten warten immerhin noch 100.000 bzw. 50.000 Dollar. Zusätzlich dürfen die beiden Finalisten das Champions Finale von der Tribüne aus verfolgen.Noch sind Plätze für ambitionierte eSportler und PES Fans frei: Noch bis zum 16. Februar sind Anmeldungen für die Season 2 unter pesleague.com kostenlos möglich. Teilnehmen kann jeder, der PES 2017 für die Playstation besitzt.M.C.