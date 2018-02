[PC/PS4/XBO] DiRT 4

Und noch ein Rennspiel, das heute offiziell angekündigt wurde.Codemasters macht Rally Fans glücklich und beliefert uns alsbald mit DiRT 4!-------------------Codemasters und Koch Media geben heute bekannt, dass DiRT 4 bereits im Juni 2017 einen bahnbrechenden Start auf dem PlayStation® 4 Computer Entertainment System, Xbox One und Windows PC hinlegen wird. Den Reifenspuren des erfolgreichen Vorgängers DiRT Rally® folgend, wird DiRT 4 die Passion und Authentizität des tollkühnen Off-Road Rennspiels auf einen völlig neuen Level heben, wenn Spieler weltweit sogar wieder mit Buggies und Trucks actiongeladene Rennen in Landrush (siehe Funktionen) erleben können.DiRT 4 wird zudem eine wegweisende Neuheit beinhalten: Mit Your Stage, einem revolutionären Rennstrecken-Editor, können Spieler eine nahezu unendliche Anzahl eigener Rennstrecken erstellen – mit einem Knopfdruck! Nach Auswahl der Örtlichkeit und Eingabe der gewünschten Strecken-Parameter übernimmt Your Stage den aufwendigen Prozess, um eine einzigartige Rennstrecke zu erstellen. Diese kann bereits nach wenigen Augenblicken befahren, mit Freunden geteilt und für spannende Zeitrennen verwendet werden. Your Stage ermöglicht erfahrenen Rennspielern längere, aufwendigere und technisch herausfordernde Strecken zu erstellen, während Anfänger wesentlich einfachere und speziell auf ihren Fähigkeiten basierende Strecken anfertigen können.Das weltweit renommierte Team von Codemasters überzeugt die Off-Road-Welt erneut mit seiner Kompetenz und Erfahrung in der Produktion von authentischen und spannenden Rennspielen im Premium-Qualität. Mit DiRT 4 kombiniert das Team vom Codemasters die Level von Spannung und Realismus des letzten Titels aus der DiRT-Serie, DiRT Rally, mit furchtlosem Nervenkitzel, Zugänglichkeit und adrenalinstrotzenden Wettstreiten, wie sie zuletzt in den von Kritikern gefeierten Spielen DiRT 2 und DiRT 3 erlebt werden konnten.Mit dem Fokus auf klassischer Rally, die auch weiterhin auf den bewährten Fundamenten der Colin McRae Rally-Games aufsetzt, erweitert um die herausfordernden Wettbewerbe der offiziellen FIA World Rallycross Meisterschaft, gespickt mit verrückten Kämpfen monströser Racing Trucks und Buggies und zusätzlich abgerundet durch den ungeheuerlichen Spaß frei wählbarer Racing Events in Joyride (siehe Funktionen), müssen sich Spieler in DiRT 4 einem unglaublichen, sportlichen Ereignis und unzähligen packenden Herausforderungen in den Weiten Australiens, Spaniens und Kaliforniens stellen.DiRT 4 fordert die Furchtlosigkeit jedes Spielers heraus, indem es die Spannung, die Emotion und die Passion des Off-Road Racings perfekt einfängt. Es erschafft diesen hitzigen Mix aus Adrenalin und Furcht, der die Körper der Spieler durchströmt, wenn diese in der letzten Runde selbst engste Kurven blind durchrasen und mit dem größtmöglichen Topspeed zu schier unmöglichen Überholvorgängen ansetzen, während sie das Ziel bereits vor Augen haben. Off-Road Racing ist weit mehr als perfekte Kurvenfahrt – hier geht es um Herzrasen und blitzschnelle Entscheidungen in letzter Sekunde, wenn es nur ausreichend Mut benötigt, um den Sieg einzufahren.· Über 50 der atemberaubendsten Off-Road Fahrzeuge, die jemals gebaut wurden – inklusive Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STI NR4 und Audi Sport quattro S1 E2· Fünf unglaubliche Rally-Örtlichkeiten mit Millionen Routen – Australien, Spanien, Michigan, Schweden & Wales· Das offizielle Spiel der FIA World Rallycross Meisterschaft - mit Rennen in Montalegre, Lohéac Bretagne, Hell, Holjes & Lydden Hill in einer Vielzahl unterschiedlicher Serien· Landrush – Kurzstrecken Dirt Track Racing in Pro Buggies, Pro-2 Trucks, Pro-4 Trucks und Crosskart Fahrzeugen in Kalifornien, Nevada und Mexico· Joyride – Zeitrennen, Schrottrennen, Free-Play Areale und spannende Herausforderungen, um diese an Freunde zu senden· DiRT ACADEMY – Besuche die DirtFish Rally School in Washington, USA, und erhalte die Skills, Techniken und die Fahrpraxis, um der Beste der Besten zu werden!· Karrieremodus – Erschaffe einen Fahrer, absolviere alle Disziplinen, werbe erfolgreich um Sponsoren und baue ein Team mit klaren Zielen und Belohnungen auf· Wettbewerbe – Meistere tägliche, wochen- und monatelange Herausforderungen gegen befreundete Spieler auf der ganzen Welt· Das Racenet der nächsten Generation – Live Ladder, Ligen und Turniere, Cross-plattform Bestenlisten und verbessertes CREST Telemetrie System· Tuning – Verbessere Dein Setup, basierend auf deinem Fahrzeug, den Streckenbedingungen und den Wetterkonditionen, um Deinen eigenen Racing-Style perfekt umzusetzen· Schaden & Reparaturen – Abnutzung und Schäden werden mit einem verbesserten Schadensmodell realitätskonform abgebildet. Schäden können behoben werden, indem Ingenieure und Mechaniker für den Servicebereich des Teams angestellt werden, jedoch haben diese zwischen den Rennen nur einen begrenzten Zeitraum für anfallende Reparaturen zur VerfügungM.C.