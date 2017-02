Gambitious Digital Entertainment hat bekanntgegeben, dass der Uboot-Erforschungs- und Abenteuertitel Diluvion vom Indie-Entwickler Arachnid Games am 2. Februar bei Steam und GOG für Windows PC und Mac erscheinen wird.







Das in einer sehenswerten Unterwasserwelt angesiedelte Diluvion gibt Spielern die Kontrolle über ihr eigenes Uboot – auf der Suche nach Reichtürmern kämpft man zudem auch ums nackte Überleben. Denn nach einer Flut ist die Menschheit durch eine undurchdringbare Eisschicht von der Oberwelt abgeschlossen. Neun einzigartige Schiffe mit neuen Waffen und speziell ausgebildeten Crew-Mitgliedern helfen beim Kampf gegen feindliche Bewohner der Unterwasserwelt und den anderen Terror, der sich in den 3D-Echtzeitschlachten unter dem Eis verbirgt.



Der Kampf ist jedoch nicht das einzige Mittel, um am Leben zu bleiben. Gleichzeitig gilt es die Essensrationen zu verwalten, den Sauerstoff im Auge zu behalten, Kopfgeld zu verdienen und die Tiefen dieser gefährlichen Welt zu erforschen – die voller unerfortschter Häfen, Einheiten, Geschichten und Geheimnissen steckt. Schiffskapitäne können dabei sogar ihre eigene Heimatbasis errichten und ihrer Flotte nach und nach zu mehr Ruhm und Wohlstand verhelfen.



Diluvion steht ab sofort als Vorbestellung zur Verfügung und Spieler, die es noch vor dem Release kaufen, erhalten neben einem Nachlass von 15 Prozent zusätzlich das Captain’s Journal, eine reichhaltige Überlieferung der Spielentstehung und das exklusive Vorbesteller-Uboot “Deringer” für den Ingame-Einsatz. Die Special Edition des Spiels wird zum Launch ebenfalls verfügbar sein und bietet ein digitales Artbook, eine exklusiv spielbares Unterseeboot namens Manta und einen Download des von Michael Ward komponierten Original-Soundtracks.





M.C.