Indie-Entwickler und Herausgeber Voofoo Studios aus dem Vereinigten Königreich kündigte heute an, dass ‚BATTLE CARS‘, ein neues herunterladbares Inhaltspaket für Mantis Burn Racing, nun zum Download für PlayStation 4, Xbox One und auf Steam (für Windows PC) verfügbar ist.



In dem bisher größten und aufregendsten Update ist eine völlig neue Klasse mit stark gepanzerten Fahrzeugen enthalten, die für die Schlacht bereit und zum Zerstören wild entschlossen sind, und dem Spiel durch das ‚BATTLE CARS‘-Paket ein brandneues Spielerlebnis verleihen. Mach dich bereit, deine Gegner in einem der 3 aktuellen Kampf-Modi, nämlich ‚König der Strecke‘, ‚Überleben‘ und ‚Akkumulator-Rumble‘ mit Schnellfeuer-Maschinengewehrstößen zu vernichten oder Minen zu legen, die verheerende Schäden anrichten und deinen Durst nach Zerstörung löschen. In ‚BATTLE CARS‘ geht es längst nicht mehr darum, wann du die Ziellinie erreichst, sondern ob du sie überhaupt erreichst!







„‚BATTLE CARS‘bietet das, was unsere Fans sich wünschen und lieben. Mehr Action, mehr Drama und weitere unterhaltsame Spielmöglichkeiten“, sagt Mark Williams, der technische Direktor von VooFoo Studio. „Seit Einführung des Spiels war dies eines der meist gewünschten Features, daher freuen wir uns, dieses actiongeladene DLC-Paket bereitzustellen, das dem Spiel noch mehr Spannung verleiht.“





‚BATTLE CARS‘-Features:



KAMPFBEREIT: Es werden drei neue und großartige Kampffahrzeuge eingeführt, die alle mit verstärkten, nach militärischem Standard gepanzerten Karosserien sowie mit Waffen ausgestattet sind, die sich nach vorne und hinten ausrichten lassen.



BRISANTE MULTIPLAYER-ACTION: Vernichte deine Gegner in unglaublichen Splitscreen-Schlachten mit bis zu 4 oder in Online-Multiplayer-Fahrzeuggefechten mit bis zu 8 Spielern.



SPEKTAKULÄRE ZERSTÖRUNG: Sorge in den schnellen und wilden Rennen für verheerende Zerstörung deiner Rivalen.



NEUE KAMPF-MODI: Teste deine Fertigkeiten in den drei brandneuen kampfbezogenen Events, und zwar in ‚König der Strecke‘, ‚Überleben‘ und ‚Akkumulator-Rumble‘.



EIGENE KARRIERE: In einer Solo-Kampagne kannst du eine ‚Schlacht‘-Karriere mit 26 anspruchsvollen Events bewältigen.



NEUE ERRUNGENSCHAFTEN: Spiele 6 neue DLC-spezifische Errungenschaften frei.



Das ‚BATTLE CARS‘-Paket steht ab heute zum Download bereit für nur: 1,99 £/ 2,49 € / 2,49 $.





M.C.