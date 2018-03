[PC/PS4/XBO/SWI] Little Nightmares

Erinnerst du dich an deine Kindheitsängste? Das von Tarsier Studios entwickelte LITTLE NIGHTMARES entführt dich auf ein düsteres Abenteuer, bei dem du unserer in einen gelben Regenmantel gehüllten Heldin „Six“ dabei helfen wirst, dem Schlund zu entfliehen. Dieses weitläufige, mysteriöse Schiff wird von verdorbenen Seelen bewohnt, die auf der Suche nach ihrer nächsten Mahlzeit sind! Erhalte bereits auf der gamescom an unserem Stand B20 einen Vorgeschmack auf LITTLE NIGHTMARES. Der Titel wird in digitaler Form für PlayStation®4, Xbox One und über STEAM® für PC erhältlich sein und ist für das Frühjahr 2017 angesetzt.





Mit einer interaktiven Storyline und einem herausragenden Sounddesign präsentiert sich LITTLE NIGHTMARES als fesselnde Mischung aus Traum und Albtraum, in der sich jeder noch so kleine Schritt wie ein immenser Sprung anfühlt und jeder Schatten eine alles verschlingende Dunkelheit verbirgt!



„Wir arbeiten seit nunmehr einem Jahr mit Hochdruck an LITTLE NIGHTMARES. Vom ersten Moment an war uns klar, dass es sich mehr als lohnen würde, das unverkennbare künstlerische Wesen des Titels zu unterstützen. Sein düsteres und wundersames Universum hebt ihn von allem bisher Dagewesenen ab und bietet ein einzigartiges Spielerlebnis, in dem Ängste auf unbeschwerte Momente treffen. Wir freuen uns bereits darauf, die Leute, die den Titel erstmals auf der gamescom anspielen dürfen, zu beobachten und ihre Reaktionen zu sehen“, sagte Samuel Gatte, Senior Director für Produktion und Produktsupport bei BANDAI NAMCO Entertainment Europe.



„Etwa 10 Jahre harter Arbeit liegen hinter uns und endlich ist der Augenblick gekommen, an dem wir den spannendsten Titel in unserer Studiogeschichte präsentieren dürfen: eine düstere und fesselnde Geschichte über groteske Außenseiter! Seit der Veröffentlichung des Teasers im letzten Jahr haben wir Tag und Nacht an dem Spiel gearbeitet. Nun sind wir umso gespannter und aufgeregter, unseren ersten originalen Titel im Rahmen der gamescom präsentieren zu dürfen: LITTLE NIGHTMARES“, sagte Andreas Johnsson, Geschäftsentwickler und stellvertretender Geschäftsführer bei Tarsier Studios.



Überwinde deine Ängste mit LITTLE NIGHTMARES erstmals auf der gamescom an unserem Stand B20. LITTLE NIGHTMARES wird voraussichtlich ab Frühjahr 2017 in digitaler Form für PlayStation®4, Xbox One und via STEAM® für PC erhältlich sein.