[PC/PS4/XBO] Torment: Tides of Numenera

inXile Entertainment und Techland Publishing haben bekannt gegeben, dassam 28. Februar 2017 erscheint.ist ein episches Rollenspiel, das in Monte Cooks faszinierender Science-Fantasy-Welt eine Milliarde Jahre in der Zukunft spielt. Der Titel lädt zum Erkunden ein und bietet ein innovatives rundenbasiertes Kampfsystem.ist eine einzigartige Erfahrung und der thematische Nachfolger zuDas Spiel wird vom Studio inXile Entertainment entwickelt. Dort arbeiten Brian Fargo und viele weitere Veteranen an dem Titel, die bereits an Planescape: Torment, einem der am besten bewerteten cRPGs in der Geschichte der Videospiele, mitgearbeitet haben.Dieund diekönnen ab sofort vorbestellt werden. Eine vollständige Aufzählung der Inhalte dermit allen Vorbestellerboni gibt es im offiziellen Trailer Weitere Informationen zuund den unterschiedlichen Editionen finden Sie unter tormentgame.com erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One.