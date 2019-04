[Multi] Stellaris

Von Paradox Interactive, den Spieleentwicklern, die das weitaus besser SimCity abgeliefert haben (Cities: Skylines), kam letzten Monat Stellaris raus. Es ist ein 4X-Spiel im Weltraum und knüpft an die alten Klassiker wie Master of Orion oder auch Civilization an und steht denen in Komplexität nicht nach. Zusätzlich sind einige Komponenten, z.B. Verhandlungen mit anderen Nationen/Imperien umfangreicher und detaillierter. Das heißt, es wird ein Zeitgrab werden.Mein erster Eindruck ist überaus positiv und das spiegelt sich soweit auch in den Eindrücken bei Steam wieder. Zusätzlich gibt es noch, wie bereits bei Cities: Skylines, einen umfangreichen Mod-Support.

