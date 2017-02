Xbox präsentiert die Zukunft des Spielens, grenzenlos und jenseits von Konsolen-Generationen

Xbox One S. In einem hochwertigen Design in „robot white” kommt die Xbox One S auf den Markt – die kompakteste Xbox die es je gab. Die 40 Prozent kleiner Konsole verfügt über eine interne Stromversorgung, unterstützt 4K Ultra HD für Blu-ray-Filme und Streaming-Inhalte von Partnern wie Netflix und Amazon Video. Die High Dynamic Range (HDR) Unterstützung für Video und Gaming sorgt zudem für reichere, leuchtendere Farben in Spielen wie beispielsweise Gears of War 4. Die Xbox One S kann ab heute vorbestellt werden und ist ab Anfang August 2016 in Handel erhältlich:



In einem hochwertigen Design in „robot white” kommt die Xbox One S auf den Markt – die kompakteste Xbox die es je gab. Die 40 Prozent kleiner Konsole verfügt über eine interne Stromversorgung, unterstützt 4K Ultra HD für Blu-ray-Filme und Streaming-Inhalte von Partnern wie Netflix und Amazon Video. Die High Dynamic Range (HDR) Unterstützung für Video und Gaming sorgt zudem für reichere, leuchtendere Farben in Spielen wie beispielsweise Gears of War 4. Die Xbox One S kann ab heute vorbestellt werden und ist ab Anfang August 2016 in Handel erhältlich: oXbox One S mit 500GB: € 299 EUR,



oXbox One S mit 1TB: € 349 EUR



oDie Xbox One S Limited Launch Edition 2TB wird in ausgewählten Märkten für € 399 EUR zur Verfügung stehen



Projekt Skorpion. In den Ferien 2017 kommt mit Projekt Skorpion die performanteste Konsole die es je gab. Dank 6 Teraflops GPU liefert Projekt Skorpion ein einmaliges Konsolen-Erlebnis mit echten 4K-Gaming und High-Fidelity VR. Projekt Scorpio wird, neben Xbox One und Xbox One S, Teil der Xbox Familie zu der alle Xbox One-Spiele sowie das Zubehör kompatibel sind.



In den Ferien 2017 kommt mit Projekt Skorpion die performanteste Konsole die es je gab. Dank 6 Teraflops GPU liefert Projekt Skorpion ein einmaliges Konsolen-Erlebnis mit echten 4K-Gaming und High-Fidelity VR. Projekt Scorpio wird, neben Xbox One und Xbox One S, Teil der Xbox Familie zu der alle Xbox One-Spiele sowie das Zubehör kompatibel sind. Der neue Xbox Wireless Controller. Besserer Komfort durch eine verbesserte Griffigkeit, und ein neues, schnittiges Design in edlem weiß zeichnen den neuen Wireless Controller aus. Die zusätzliche Bluetooth-Konnektivität ermöglicht eine einfache Drahtlosverbindung zu Windows 10 PCs und Tablets. 1 Der neue Xbox Wireless Controller wird weltweit ab August zu einem Preis von 59,99 Euro erhältlich sein.



Besserer Komfort durch eine verbesserte Griffigkeit, und ein neues, schnittiges Design in edlem weiß zeichnen den neuen Wireless Controller aus. Die zusätzliche Bluetooth-Konnektivität ermöglicht eine einfache Drahtlosverbindung zu Windows 10 PCs und Tablets. Der neue Xbox Wireless Controller wird weltweit ab August zu einem Preis von 59,99 Euro erhältlich sein. Xbox Design Lab. Jetzt können Fans ihre eigenen offiziellen, einzigartigen Xbox Wireless Controller entwerfen und mit mehr als 8 Millionen Farbvarianten das Gehäuse des Controllers, das D-Pad, die Thumbsticks, die ABXY-Knöpfe und mehr gestalten. Jeder Controller wird auf Bestellung handgefertigt und direkt an die Fans verschickt. Das Xbox Design Lab steht vorerst in den USA, Kanada und Puerto Rico für Bestellungen zu einem Preis von $ 79,99 unter xbox.com/xboxdesignlab zur Verfügung. Lasergravierungen sind gegen einen Aufpreis von $ 9,99 erhältlich.



Cross-Play. Spieler auf Xbox One und Windows 10 können jetzt ausgewählte Multiplayer-Spiele gemeinsam spielen. „Gears of War 4”, „Forza Horizon 3”, „Sea of Thieves” und „Scalebound” unterstützen Cross-Play zwischen Xbox One und Windows 10 PC. Auch „Minecraft”-Spieler können jetzt auf iOS, Android, Windows 10-Telefonen und Windows 10-Geräten gemeinsam geräteübergreifende Multiplayer-Spiele genießen.



Spieler auf Xbox One und Windows 10 können jetzt ausgewählte Multiplayer-Spiele gemeinsam spielen. „Gears of War 4”, „Forza Horizon 3”, „Sea of Thieves” und „Scalebound” unterstützen Cross-Play zwischen Xbox One und Windows 10 PC. Auch „Minecraft”-Spieler können jetzt auf iOS, Android, Windows 10-Telefonen und Windows 10-Geräten gemeinsam geräteübergreifende Multiplayer-Spiele genießen. Clubs auf Xbox Live. Ein neuer Weg, um sich mit anderen Spielern auszutauschen und private Communities mit Menschen zu gründen, die einen ähnlichen Spielstil, persönliche Interessen und Werte haben.



Ein neuer Weg, um sich mit anderen Spielern auszutauschen und private Communities mit Menschen zu gründen, die einen ähnlichen Spielstil, persönliche Interessen und Werte haben. Xbox Live Gruppensuche. Wie bei einer Suchanzeige für Multiplayerspiele ist die Suche nach einer Gruppe auf Xbox Live der einfachste Weg, Spieler zu finden, die verfügbar — und passend — sind, um sofort ins Multiplayer-Match einzusteigen.



Wie bei einer Suchanzeige für Multiplayerspiele ist die Suche nach einer Gruppe auf Xbox Live der einfachste Weg, Spieler zu finden, die verfügbar — und passend — sind, um sofort ins Multiplayer-Match einzusteigen. Arena auf Xbox Live. Arena auf Xbox Live, die neue Online-Turnierplattform, die für alle entworfen wurde, vom Anfänger bis zum aufstrebenden Profi, bringt wettbewerbsorientierte Spiele auf Xbox One- und Windows 10-Geräte. Die Anmeldung erfolgt direkt über die Xbox-Benutzerschnittstelle oder die Xbox App um Ruhm, Ehre und Preise zu erlangen.



Arena auf Xbox Live, die neue Online-Turnierplattform, die für alle entworfen wurde, vom Anfänger bis zum aufstrebenden Profi, bringt wettbewerbsorientierte Spiele auf Xbox One- und Windows 10-Geräte. Die Anmeldung erfolgt direkt über die Xbox-Benutzerschnittstelle oder die Xbox App um Ruhm, Ehre und Preise zu erlangen. Cortana auf Xbox One. Wir bringen den beliebten digitalen Assistenten Cortana auf die Xbox One, mit der gewohnten Sprachsteuerung, die auf Windows 10-Geräten verfügbar ist und mit neuen spielespezifischen Szenaren für Xbox One. Cortana wird auf Xbox One anfangs in den USA und GB erhältlich sein, bald danach folgen weitere Märkte.



Wir bringen den beliebten digitalen Assistenten Cortana auf die Xbox One, mit der gewohnten Sprachsteuerung, die auf Windows 10-Geräten verfügbar ist und mit neuen spielespezifischen Szenaren für Xbox One. Cortana wird auf Xbox One anfangs in den USA und GB erhältlich sein, bald danach folgen weitere Märkte. PC-Spiele (Win32) auf Xbox Live. Mit dem Xbox-Update in diesem Sommer erscheinen die wichtigsten PC-Spiele auf Xbox Live, monatlich werden weitere Spiele hinzukommen. Die App erlaubt es zudem zu sehen, welche Freunde gerade welche PC Spiele spielen, Spieleclips anzuschauen, eigene hochzuladen und spielübergreifend zu chatten.



Mit dem Xbox-Update in diesem Sommer erscheinen die wichtigsten PC-Spiele auf Xbox Live, monatlich werden weitere Spiele hinzukommen. Die App erlaubt es zudem zu sehen, welche Freunde gerade welche PC Spiele spielen, Spieleclips anzuschauen, eigene hochzuladen und spielübergreifend zu chatten. Sprachunabhängigkeit. Auf Grund des überwältigenden Feedbacks der Fans ermöglichen wir die Sprachunabhängigkeit, um den Spielern eine bessere Kontrolle über ihr Xbox-Erlebnis und für den Kontakt mit der Xbox One zu ermöglichen. Die Sprachunabhängigkeit gibt den Spielern die Freiheit, jede unterstützte Sprache in Xbox One zu wählen, unabhängig vom Standort.



„ARK: SURVIVAL EVOLVED” (ERSTES SPIEL AUF XBOX ONE UND WINDOWS 10). Das äußerst populäre Indie Game von Studio Wildcard wurde über 1 Million mal für Xbox One über Game Preview verkauft und wird bald für Windows 10 erhältlich sein. Gestrandet auf einer geheimnisvollen Insel, ohne Kleidung, frierend und hungernd, musst du jagen, ernten, Gegenstände herstellen, Pflanzen anbauen und Unterkünfte für das Überleben errichten. Lerne, wie man Dinosaurier und primitive Kreaturen, die auf der Arche leben, zähmt, bändigt, züchtet und reitet, während du neue Wege durch die schöne offene Welt in diesem Survival-Game beschreitest. Verbünde dich online mit Hunderten Spielern, spiele lokal im Split-Screen oder trotze der Insel auf eigene Faust.



Das äußerst populäre Indie Game von Studio Wildcard wurde über 1 Million mal für Xbox One über Game Preview verkauft und wird bald für Windows 10 erhältlich sein. Gestrandet auf einer geheimnisvollen Insel, ohne Kleidung, frierend und hungernd, musst du jagen, ernten, Gegenstände herstellen, Pflanzen anbauen und Unterkünfte für das Überleben errichten. Lerne, wie man Dinosaurier und primitive Kreaturen, die auf der Arche leben, zähmt, bändigt, züchtet und reitet, während du neue Wege durch die schöne offene Welt in diesem Survival-Game beschreitest. Verbünde dich online mit Hunderten Spielern, spiele lokal im Split-Screen oder trotze der Insel auf eigene Faust. „BATTLEFIELD 1" (ELECTRONIC ARTS) . Erlebe einige der größten, dynamischsten Schlachten der FPS Geschichte, kämpfe den absolute Krieg im durch Gefechte zerrissenen Frankreich, in den Sanddünen der arabischen Wüste oder in den Himmeln über London - nur in „Battlefield 1“. Schließe dich massiven 64-Player Schlachten an und erleben unerwartete Battlefield Momente während einer Zeit, wo die alte Welt zerstört wurde, um Platz für die Neue zu schaffen. Das Spiel ist ab 13.Oktober vorerst exklusiv für Xbox One mit EA-Zugang verfügbar. Weltweiter Launch auf Xbox One und Windows PC ist am 21. Oktober 2016.



. Erlebe einige der größten, dynamischsten Schlachten der FPS Geschichte, kämpfe den absolute Krieg im durch Gefechte zerrissenen Frankreich, in den Sanddünen der arabischen Wüste oder in den Himmeln über London - nur in „Battlefield 1“. Schließe dich massiven 64-Player Schlachten an und erleben unerwartete Battlefield Momente während einer Zeit, wo die alte Welt zerstört wurde, um Platz für die Neue zu schaffen. Das Spiel ist ab 13.Oktober vorerst exklusiv für Xbox One mit EA-Zugang verfügbar. Weltweiter Launch auf Xbox One und Windows PC ist am 21. Oktober 2016. „DEAD RISING 4“ (WELTPREMIERE). In „Dead Rising 4“ - von Capcom Vancouver entwickelt - kehrt Fotojournalist Frank West in einem ganz neuen Kapitel eines der beliebtesten Zombie-Spiele aller Zeit zurück. Mit einem bisher unerreichten Maß an möglicher persönlicher Anpassung von Waffen und Charakteren, aufwändigen neuen Funktionen wie neuen Zombie-Kursen und EXO Suits sorgt „Dead Rising 4“ für ein aufregendes Spielerlebnis, bei dem Spieler in einem epischen Open-World-Sandbox-Spiel entdecken, jagen und ums Überleben kämpfen. Erhältlich Ende 2016 auf Xbox One und Windows 10.



In „Dead Rising 4“ - von Capcom Vancouver entwickelt - kehrt Fotojournalist Frank West in einem ganz neuen Kapitel eines der beliebtesten Zombie-Spiele aller Zeit zurück. Mit einem bisher unerreichten Maß an möglicher persönlicher Anpassung von Waffen und Charakteren, aufwändigen neuen Funktionen wie neuen Zombie-Kursen und EXO Suits sorgt „Dead Rising 4“ für ein aufregendes Spielerlebnis, bei dem Spieler in einem epischen Open-World-Sandbox-Spiel entdecken, jagen und ums Überleben kämpfen. Erhältlich Ende 2016 auf Xbox One und Windows 10. „FINAL FANTASY XV" (SQUARE ENIX) . "FINAL FANTASY XV" ist das mit Spannung erwartete Action-RPG und die 15. Folge des legendären "FINAL FANTASY" Franchise. In einer fesselnden Welt, in der sich Fantasie und Wirklichkeit vereinen, werden die Spieler Kronprinz Noctis und seine Kameraden auf eine epische Reise der Brüderlichkeit, Liebe und Verzweiflung folgen, um das Schicksal von Noctis zu entwirren und ihre Waffen gegen das ruchlose Reich Niflheim zu erheben. Mit einer Reihe fesselnder Charaktere, atemberaubender Grafik, der Erkundung von offenen Welten und actionreiche Echtzeit-Kampfsystem, ist "FINAL FANTASY XV" die ultimative "FINAL FANTASY" Erfahrung für Fans und Neulinge der Serie. Weltweit verfügbar für Xbox One ab 30. September 2016.



. "FINAL FANTASY XV" ist das mit Spannung erwartete Action-RPG und die 15. Folge des legendären "FINAL FANTASY" Franchise. In einer fesselnden Welt, in der sich Fantasie und Wirklichkeit vereinen, werden die Spieler Kronprinz Noctis und seine Kameraden auf eine epische Reise der Brüderlichkeit, Liebe und Verzweiflung folgen, um das Schicksal von Noctis zu entwirren und ihre Waffen gegen das ruchlose Reich Niflheim zu erheben. Mit einer Reihe fesselnder Charaktere, atemberaubender Grafik, der Erkundung von offenen Welten und actionreiche Echtzeit-Kampfsystem, ist "FINAL FANTASY XV" die ultimative "FINAL FANTASY" Erfahrung für Fans und Neulinge der Serie. Weltweit verfügbar für Xbox One ab 30. September 2016. „FORZA HORIZON 3“ (EXKLUSIV AUF XBOX ONE UND WINDOWS 10 — WELTPREMIERE). Der Bestseller unter den Rennspielen kehrt mit „Forza Horizon 3“ zurück. Fahre mit deinen Freunden Autorennen und entdecke die schroffe Landschaft Australiens in einem der besten 350 Autos der Welt, gewinne zig Millionen neue Fans und baue das größte Autofestival der Welt auf. Als neuer Chef des Horizon Festival kannst Du jeden Aspekt von Rennveranstaltungen ändern und es ist Deine Entscheidung, wie Du ans Ziel kommst. Weltweit am 27. September 2016 als Xbox Play Anywhere-Spiel erhältlich.



Der Bestseller unter den Rennspielen kehrt mit „Forza Horizon 3“ zurück. Fahre mit deinen Freunden Autorennen und entdecke die schroffe Landschaft Australiens in einem der besten 350 Autos der Welt, gewinne zig Millionen neue Fans und baue das größte Autofestival der Welt auf. Als neuer Chef des Horizon Festival kannst Du jeden Aspekt von Rennveranstaltungen ändern und es ist Deine Entscheidung, wie Du ans Ziel kommst. Weltweit am 27. September 2016 als Xbox Play Anywhere-Spiel erhältlich. „GEARS OF WAR 4“ (EXKLUSIV AUF XBOX ONE UND WINDOWS 10). Für eines der am meisten gefeierten Videospiele der Geschichte beginnt eine neue Saga. Nachdem J.D. Fenix und seine Freunde Kait und Del einer Attacke auf ihr Dorf nur knapp entkommen sind, müssen sie ihre Freunde retten und der Quelle eines neuen monströsen Feindes nachgehen. Mit „Gears of War 4“ kehrt das Spiel zu der dunkleren Atmosphäre und Intensität des Originals zurück und enthält Split-Screen und Co-op, die nächste Generation des Horde Modus, 60 Frames pro Sekunde bei Multiplayer-Matches und eine beeindruckende Grafik basierend auf der Unreal Engine 4. Weltweit am 11. Oktober 2016 als Xbox Play Anywhere-Spiel erhältlich.



Für eines der am meisten gefeierten Videospiele der Geschichte beginnt eine neue Saga. Nachdem J.D. Fenix und seine Freunde Kait und Del einer Attacke auf ihr Dorf nur knapp entkommen sind, müssen sie ihre Freunde retten und der Quelle eines neuen monströsen Feindes nachgehen. Mit „Gears of War 4“ kehrt das Spiel zu der dunkleren Atmosphäre und Intensität des Originals zurück und enthält Split-Screen und Co-op, die nächste Generation des Horde Modus, 60 Frames pro Sekunde bei Multiplayer-Matches und eine beeindruckende Grafik basierend auf der Unreal Engine 4. Weltweit am 11. Oktober 2016 als Xbox Play Anywhere-Spiel erhältlich. „GWENT" (URAUFFÜHRUNG DER CLOSED BETA AUF XBOX ONE UND WINDOWS 10). „Gwent“, das gefeierte Card Game von CD Projekt REDs Spiel des Jahres – „The Witcher 3: Wild Hunt“ - ist jetzt ein Standalone-Spiel. Angeregt durch das Feedback der Spieler, mit neuen Regeln und Mechaniken, versetzt „Gwent“ Spieler und ihre jeweilige Spielweise ins Zentrum des Geschehens – nicht nur in den eigenen Karten. In "Gwent" bist du die Wild Card.



„Gwent“, das gefeierte Card Game von CD Projekt REDs Spiel des Jahres – „The Witcher 3: Wild Hunt“ - ist jetzt ein Standalone-Spiel. Angeregt durch das Feedback der Spieler, mit neuen Regeln und Mechaniken, versetzt „Gwent“ Spieler und ihre jeweilige Spielweise ins Zentrum des Geschehens – nicht nur in den eigenen Karten. In "Gwent" bist du die Wild Card. „HALO WARS 2“ (EXKLUSIV AUF XBOX ONE UND WINDOWS 10). Der Bestseller unter den Echtzeit-Strategiespielen aller Zeiten ist zurück! „Halo Wars 2“ wurde in Partnerschaft mit 343 Industries und Creative Assembly entwickelt und ist ein actiongeladenes Strategiespiel auf dem größten Halo-Schlachtfeld aller Zeiten. Mach dich bereit, ganze Armeen von Spartans und anderen Halo-Streitkräften wie Warthogs, Scorpions und weiteren aufregenden Einheiten in einen brutalen Krieg gegen den furchteinflößenden neuen Feind Banished zu führen. Weltweit am 21. Februar 2017 als Xbox Play Anywhere-Spiel erhältlich.



Der Bestseller unter den Echtzeit-Strategiespielen aller Zeiten ist zurück! „Halo Wars 2“ wurde in Partnerschaft mit 343 Industries und Creative Assembly entwickelt und ist ein actiongeladenes Strategiespiel auf dem größten Halo-Schlachtfeld aller Zeiten. Mach dich bereit, ganze Armeen von Spartans und anderen Halo-Streitkräften wie Warthogs, Scorpions und weiteren aufregenden Einheiten in einen brutalen Krieg gegen den furchteinflößenden neuen Feind Banished zu führen. Weltweit am 21. Februar 2017 als Xbox Play Anywhere-Spiel erhältlich. „INSIDE“ (ZUERST AUF XBOX ONE). „INSIDE“ wurde von Playdead entwickelt und ist der sehnsüchtig erwartete Nachfolger des bahnbrechenden digitalen Hits „Limbo“ von 2010. Das Spiel enthält die Emotionen und das dunkle Spieldesign, die zum Markenzeichen von Playdead geworden sind. Das Puzzle-Adventure kommt am 29. Juni 2016 in die Läden und kann jetzt vorbestellt werden. Zur Feier der Markteinführung steht „Limbo“ allen Xbox-Spielern vom 13. bis zum 20. Juni kostenlos zur Verfügung.



„INSIDE“ wurde von Playdead entwickelt und ist der sehnsüchtig erwartete Nachfolger des bahnbrechenden digitalen Hits „Limbo“ von 2010. Das Spiel enthält die Emotionen und das dunkle Spieldesign, die zum Markenzeichen von Playdead geworden sind. Das Puzzle-Adventure kommt am 29. Juni 2016 in die Läden und kann jetzt vorbestellt werden. Zur Feier der Markteinführung steht „Limbo“ allen Xbox-Spielern vom 13. bis zum 20. Juni kostenlos zur Verfügung. „MINECRAFT“ (REALMS UND ADD-ONS). Mojang und Microsoft haben ein plattformübergreifendes Multiplayer-Spiel zwischen iOS, Android, Samsung Gear VR und Windows 10 Geräten präsentiert, welches durch die heutige Einführung des „Friendly Update“ für „Minecraft: Windows 10 Edition“ Beta und „Minecraft: Pocket Edition“ möglich gemacht wurde. Mit dem Xbox Live und dem Minecraft Realms Service können Windows 10 und mobile Minecraft-Spieler ihre eigenen Multiplayer-Welten auf privaten, cloudbasierten Servern hosten und rund um die Uhr mit Freunden spielen, auch wenn der originale Weltenersteller offline ist. Ab heute können Spieler mit Xbox Live-Konten „Minecraft“ Realms auf mobilen Geräten und auf Windows 10 einen Monat lang über die „Minecraft“-App kostenlos ausprobieren. Das Team hat außerdem neue Add-Ons für das Spiel für den kommenden Herbst angekündigt, mit denen Spieler ihre Welten im Spiel ändern, zentrale Elemente des Spiels anpassen und ihre eigenen Karten und Minigames erstellen können.



Mojang und Microsoft haben ein plattformübergreifendes Multiplayer-Spiel zwischen iOS, Android, Samsung Gear VR und Windows 10 Geräten präsentiert, welches durch die heutige Einführung des „Friendly Update“ für „Minecraft: Windows 10 Edition“ Beta und „Minecraft: Pocket Edition“ möglich gemacht wurde. Mit dem Xbox Live und dem Minecraft Realms Service können Windows 10 und mobile Minecraft-Spieler ihre eigenen Multiplayer-Welten auf privaten, cloudbasierten Servern hosten und rund um die Uhr mit Freunden spielen, auch wenn der originale Weltenersteller offline ist. Ab heute können Spieler mit Xbox Live-Konten „Minecraft“ Realms auf mobilen Geräten und auf Windows 10 einen Monat lang über die „Minecraft“-App kostenlos ausprobieren. Das Team hat außerdem neue Add-Ons für das Spiel für den kommenden Herbst angekündigt, mit denen Spieler ihre Welten im Spiel ändern, zentrale Elemente des Spiels anpassen und ihre eigenen Karten und Minigames erstellen können. „RECORE“ (EXKLUSIV AUF XBOX ONE UND WINDOWS 10). Die legendären Videospielmacher Keiji Inafune und Armature Studio LLC, das Team hinter der „Metroid Prime“-Serie, präsentieren „ReCore“, ein meisterhaft für die moderne Generation gestaltetes Action-Adventure. Spiele als Joule, einem der letzten Menschen, schließe Freundschaften mit mutigen Roboter-Gefährten und führe sie durch ein episches Abenteuer in einer mysteriösen, dynamischen Welt. Weltweit ab dem 13. September 2016 als Xbox Play Anywhere-Spiel erhältlich.



Die legendären Videospielmacher Keiji Inafune und Armature Studio LLC, das Team hinter der „Metroid Prime“-Serie, präsentieren „ReCore“, ein meisterhaft für die moderne Generation gestaltetes Action-Adventure. Spiele als Joule, einem der letzten Menschen, schließe Freundschaften mit mutigen Roboter-Gefährten und führe sie durch ein episches Abenteuer in einer mysteriösen, dynamischen Welt. Weltweit ab dem 13. September 2016 als Xbox Play Anywhere-Spiel erhältlich. „SEA OF THIEVES“ (EXKLUSIV AUF XBOX ONE UND WINDOWS 10). „Sea of Thieves“, entwickelt von Rare, den legendären Machern von „Perfect Dark“ und „Banjo-Kazooie“, ist ein immenseres Shared World Adventure Game voller Piraten, unerwarteter Gefahren und wertvoller Schätze. Spiele den Piraten deiner Wahl, erlebe mit Freunden Abenteuer und definiere deine eigenen Regeln, Rollen und Ziele in einer Welt, in der jedes Segel am Horizont eine weitere Mannschaft von Spielern mit unbekannten Absichten ist. „Sea of Thieves“ bietet ein Erlebnis, das sich mit der Zeit weiterentwickeln wird, früh in die Hände der Spieler kommt und auf Grundlage des Feedbacks der Community schnell wächst.



„Sea of Thieves“, entwickelt von Rare, den legendären Machern von „Perfect Dark“ und „Banjo-Kazooie“, ist ein immenseres Shared World Adventure Game voller Piraten, unerwarteter Gefahren und wertvoller Schätze. Spiele den Piraten deiner Wahl, erlebe mit Freunden Abenteuer und definiere deine eigenen Regeln, Rollen und Ziele in einer Welt, in der jedes Segel am Horizont eine weitere Mannschaft von Spielern mit unbekannten Absichten ist. „Sea of Thieves“ bietet ein Erlebnis, das sich mit der Zeit weiterentwickeln wird, früh in die Hände der Spieler kommt und auf Grundlage des Feedbacks der Community schnell wächst. „STATE OF DECAY 2“ (EXKLUSIV AUF XBOX ONE UND WINDOWS 10, WELTPREMIERE). In der Fortsetzung von „State of Decay“ tauchst Du in eine neue Multiplayer-Zombie-Survival-Story ein. Die Spieler arbeiten zusammen am Aufbau anhaltender Gemeinschaften, in denen getroffene Entscheidungen eine verbundene Welt prägen und jedes Mal ein einzigartiges Spielerlebnis entsteht. Weltweit 2017 als Xbox Play Anywhere-Spiel erhältlich.



In der Fortsetzung von „State of Decay“ tauchst Du in eine neue Multiplayer-Zombie-Survival-Story ein. Die Spieler arbeiten zusammen am Aufbau anhaltender Gemeinschaften, in denen getroffene Entscheidungen eine verbundene Welt prägen und jedes Mal ein einzigartiges Spielerlebnis entsteht. Weltweit 2017 als Xbox Play Anywhere-Spiel erhältlich. „SCALEBOUND“ (EXKLUSIV AUF XBOX ONE UND WINDOWS 10). Von PlatinumGames Inc. und Entwicklerlegende Hideki Kamiya bringt „Scalebound“ epische Abenteuer und riesige Schlachten in der wunderschönen und gefährlichen Open World von Draconis. Du kannst Hauptfigur Drew und seinen Drachen Thuban auf deinen Spielstil anpassen und allein oder zusammen mit bis zu drei Freunden auf Xbox Live gegen Legionen von Soldaten und riesigen Monster kämpfen. Weltweit 2017 als Xbox Play Anywhere-Spiel erhältlich.



Von PlatinumGames Inc. und Entwicklerlegende Hideki Kamiya bringt „Scalebound“ epische Abenteuer und riesige Schlachten in der wunderschönen und gefährlichen Open World von Draconis. Du kannst Hauptfigur Drew und seinen Drachen Thuban auf deinen Spielstil anpassen und allein oder zusammen mit bis zu drei Freunden auf Xbox Live gegen Legionen von Soldaten und riesigen Monster kämpfen. Weltweit 2017 als Xbox Play Anywhere-Spiel erhältlich. „TACOMA“ (ZUERST AUF XBOX ONE UND WINDOWS 10). Man schreibt das Jahr 2088 und die Menschheit hat sich ins All bewegt. Du betrittst das verlassene Raumschiff „Tacoma“ und die erweiterte Realitätstechnologie der Station ist deine einzige Verbindung zu der Mannschaft, die früher hier gelebt hat. Was ist mit ihnen passiert? Und welche Rolle spielte dabei der AI-Aufseher ODIN? Entdecke in „Tacoma“, Fullbrights Fortsetzung des Erkundungsspiels „Gone Home“ die Wahrheit, wenn es nächstes Jahr auf Windows 10 und Xbox One erhältlich ist.



Man schreibt das Jahr 2088 und die Menschheit hat sich ins All bewegt. Du betrittst das verlassene Raumschiff „Tacoma“ und die erweiterte Realitätstechnologie der Station ist deine einzige Verbindung zu der Mannschaft, die früher hier gelebt hat. Was ist mit ihnen passiert? Und welche Rolle spielte dabei der AI-Aufseher ODIN? Entdecke in „Tacoma“, Fullbrights Fortsetzung des Erkundungsspiels „Gone Home“ die Wahrheit, wenn es nächstes Jahr auf Windows 10 und Xbox One erhältlich ist. „TEKKEN 7 ™" (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT INC.). Eine fesselnde Geschichte verwebt, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Fan-Lieblings-Charaktere in "TEKKEN 7." Bekannt für die Revolutionierung des Kampfspiel-Genres sowohl durch sein schonungsloses Gameplay als auch durch eine vielfältige Reihe von Charakteren, zeigt "TEKKEN 7" verbesserte Kampf Mechaniken zusammen mit einer Reihe an neuen Kämpfer, um sicherzustellen, dass der nächste Kampf nicht der letzte sein wird. Weltweit verfügbar für Xbox One Anfang 2017.



Eine fesselnde Geschichte verwebt, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Fan-Lieblings-Charaktere in "TEKKEN 7." Bekannt für die Revolutionierung des Kampfspiel-Genres sowohl durch sein schonungsloses Gameplay als auch durch eine vielfältige Reihe von Charakteren, zeigt "TEKKEN 7" verbesserte Kampf Mechaniken zusammen mit einer Reihe an neuen Kämpfer, um sicherzustellen, dass der nächste Kampf nicht der letzte sein wird. Weltweit verfügbar für Xbox One Anfang 2017. „TOM CLANCY’S THE DIVISION ™ - EXPANSION I: UNDERGROUND" (UBISOFT®). In der ersten Erweiterung für „Tom Clancy‘s the Division" tauchst du in den Untergrund von New York, um zu retten, was von der Unterwelt noch übrig ist. Erkunde die zufällig entstandenen Labyrinthe von U-Bahnen, Tunneln und Kanälen, um Feinde zu bekämpfen und Beute zu machen. Erlebe völlig neue Übergriffe und finde die neuesten Waffen, Ausrüstung und vieles mehr. Erhältlich auf Xbox One und Windows-PC ab dem 28. Juni.



In der ersten Erweiterung für „Tom Clancy‘s the Division" tauchst du in den Untergrund von New York, um zu retten, was von der Unterwelt noch übrig ist. Erkunde die zufällig entstandenen Labyrinthe von U-Bahnen, Tunneln und Kanälen, um Feinde zu bekämpfen und Beute zu machen. Erlebe völlig neue Übergriffe und finde die neuesten Waffen, Ausrüstung und vieles mehr. Erhältlich auf Xbox One und Windows-PC ab dem 28. Juni. „WE HAPPY FEW“ (ZUERST AUF XBOX ONE-KONSOLE).Das von Compulsion Games entwickelte „We Happy Few“ kommt diesen Sommer für Windows 10 und Xbox One. In einer alternativen Schreckensversion eines Englands von 1964, das den zweiten Weltkrieg verloren hat, nehmen die Einwohner von Wellington Wells eine Glücksdroge namens „Joy“ und verschließen somit die Augen vor ihrer elenden Existenz und einer schrecklichen Vergangenheit. Überlebst du in dieser Gesellschaft, wenn du auf „Joy“ verzichtest?



Am Montag präsentierte Microsoft Corp. beim Xbox E3 2016 Briefing eine neue Produktfamilie von Xbox One-Geräten, eine Reihe neuer Xbox-Live-Funktionen und die größte Palette exklusiver Spiele in der Geschichte der Xbox. Head of Xbox Phil Spencer betonte die Verpflichtung des Xbox-Teams, die Zukunft des Spielens jenseits der Konsole-Generationen aufzubauen und die Spieler zu plattformübergreifenden Spielen einzuladen.Xbox arbeitet daran, Gaming-Communities zusammenzubringen, indem Xbox-Live auf allen Geräten und Netzwerken verfügbar wird — PC, Konsole, Virtual Reality und Mobilgeräte — um ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen, in dem alle Spieler willkommen sind, respektiert und unterstützt werden. Mit dem neuen Xbox Play Anywhere-Programm kaufen Spieler ein Spiel und spielen es – mit einem Savegame und Spielstand –sowohl auf ihrem Windows 10 PC als auch auf der Xbox One-Konsole. Jeder neue Microsoft Studios-Titel, der im Xbox E3 Briefing gezeigt wird, unterstützt Xbox Play Anywhere. Weitere Titel sind geplant.„Der heutige Tag leitet eine neue Ära ein, in der man mehr Wahlmöglichkeiten hat, wie und wo man spielen kann,” sagte Spencer. “Wir überwinden Grenzen und bringen unsere größten Spiele dieses Jahr auf Xbox One und Windows 10 PCs heraus. Dadurch ist unsere Spielesammlung jetzt und in Zukunft für alle Geräte der Xbox One-Gerätefamilie kompatibel.”Die neue Produktpalette der Xbox One-Hardware und das Zubehör bieten eine unübertroffene Auswahl und einen völlig neuartigen Personalisierungsgrad für Spieler. Auf allen Xbox One-Geräten werden aktuelle und zukünftige Xbox One-Spiele und die Titel im Xbox 360-Abwärtskompatibilitäts-Programm laufen. Auch das gesamte Zubehör wird mit jeder Konsole in der Xbox One-Gerätefamilie kompatibel sein.Der in Zusammenarbeit mit The Coalition entworfene Profi-Controller Xbox Elite Wireless Controller – “Gears of War 4” Limited Edition bietet gelaserte Kratzspuren und ein vom Kampf gezeichnetes Design, das die Überlebensgeschichte einer Schlacht mit der Swarm erzählt. Erhältlich in streng limitierter Zahl ab Anfang Oktober für 199,99 Euro. Vorbestellungen sind in der Woche vom 13. Juni bei ausgewählten Händlern möglich.Das Ziel von Xbox Live ist es, eine sichere, unterhaltsame und zuverlässige Online-Community zu schaffen, in der alle Spieler willkommen sind, respektiert und unterstützt werden. Das Team Xbox kündigte eine ganze Reihe neuer Funktionen an, mit denen die Grenzen zwischen Spielern, die auf unterschiedlichen Geräten spielen, beseitigt werden und das Spielen für alle besser zugänglich wird.Xbox bringt durch das ID@Xbox-Programm, beginnend im Jahr 2016, eine breite Auswahl an Spielen für Xbox One und Windows 10 auf den Markt, darunter ein Mix aus Exklusivtiteln, Kassenschlagern und Indie-Spielen.Weitere Nachrichten erhalten Sie während der E3-Woche live in Xbox Daily: LIVE @ E3 um 19 Uhr ET/16 Uhr PT dienstags und mittwochs sowie unter https://news.xbox.com Weitere Einzelheiten zu Xbox One, Xbox One Spielen und aktuellen Nachrichten der Xbox E3 2016 Briefing finden Sie unter news.xbox.com Pressmitteilungen und Medienbestände finden Sie unter news.xbox.com/media (relevante Inhalte finden Sie durch Anklicken von Select Category (Kategorie auswählen).Microsoft (Nasdaq „MSFT“ @microsoft) ist die führende Plattform und der führende Hersteller für die mobile, cloudbasierte Welt. Seine Mission ist die Unterstützung jeder einzelnen Person und jedes einzelnen Unternehmens weltweit, bei der Entfaltung ihres Potentials.Für Multiplayer auf Xbox One ist ein Xbox Live Gold-Abonnement erforderlich (separat erhältlich).Windows 10 Anniversary-Update erforderlich.MS