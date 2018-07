Ich hatte schon in meinem Base-Forum darüber geschrieben und zitiere mal meine Meinung daraus--------------------------------------------------------------------------------Meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Das Ding ist ein totaler Overwatch-Clone. Das Gameplay scheint noch in Ordnung aber dieser Champion/Charaktere/Item Mist ist die Härte!Das Spiel soll Free To Play (kostenlos) sein, man hat alsStandard-Champion den Charakter "Ranger". Wenn man viel spielt bekommtman Ingame-Währung bzw. Punkte (total bescheuert) mit denen man sichandere Champions kaufen kann... falsch! man kann sie nur ausleihen undfür ein paar Tage ausprobieren! Nur für echtes Geld kann man sie fürimmer hinzufügen und verwenden (soviel zu kostenlos). So ein Dreck! Dasgleiche mit irgendwelchen Items. Das Konzept geht mir so auf den Sack.Für mich ist das Spiel damit schon gestorben.Hier will man nur Kohle machen, was wahrscheinlich auch gut funktionieren wird.Hätte es nicht einfach ein normaler geiler schneller competition ArenaShooter werden können? Wo ordentlich Skill benötigt wird? Ich hatte michso sehr auf ein neues Q3A gefreut.Die Optik ist übrigens auch nicht so meins, alles ist ziemlich "bunt" gehalten. Die düstere organisch-gotisch-tech Atmosphäre von Q3A istverschwunden, alles sieht schon fast wie bei Unreal Tournament aus.Items im Spiel leuchten förmlich damit man sie auch ja sieht, alles soziemlich wie in Overwatch. Respawn-Zeit von Armor und Quaddamage werdenjetzt durch einen Timer um das Icon des Items angezeigt... früher mussteman noch selber timen wann ein Item wieder da ist.Man sieht auch jetzt wieviel Health man den Gegner mit seiner Waffeabzieht... früher (als man das nicht wusste) konnte man auch mit einemHealth schön "bluffen". Der Gegner wusste halt nicht wieviel er schonabgezogen hat.Und auch die Waffen Bzw die Schuss sind meiner Meinung nach alle so extrem effektvoll ausgefallen. Das ist aber subjektiv.Trotzdem habe ich jetzt mit dem Game für mich schon abgeschlossen. Eshätte echt der Hammer werden können. Bethestha verfolgt aber eineStrategie mit der ich mich einfach nicht anfreuden kann/will.NACHTRAG:Der Champion "Visor" (mein lieblingscharakter in q3a) kann mit seiner Fähigkeit durch Wändeschauen... Sozusagen ein "Wallhack" also ein absichtlicher Cheat... dagreife ich mir an den Kopf. Das zerstört doch jegliche Balance... Unddie Railgun hat jetzt einen Zoom-Mode!! Ahhh... da bekomme ich echtKrämpfe. Die Railgun steht für absoluten Player Skill, man muss diesebeherrschen und damals gab es kein direkten Zoom (es gab Zoom aber nicht in diesme Stil, stufenbar, Snipermode etc.), das hat es auchschwieriger gemacht. Das Zoom in Q3A war für alle Waffen gleich.Und dann ist das klassische 1on1 duel in einen Rundenmodus umfunktioniert wurden. Ich kann absolut keine guten Sachen erkennen."bunnyhopping" ist auch eine Fähigkeit eines Champions geworden... *Kopfschüttel*. Was kommt als nächstes "Strafen" wird bestimmt auch noch zur Standard Fortbewegung. Will damit sagen, alles was mal irgendwiePlayerskill vorausgesetzt hat wird jetzt als Feature eingebaut. Alles wirdeinfacher (für eine breitere Masse) gemacht.--------------------------------------------------------------------------------Das klingt alles hart, aber ich hatte halt mehr erwartet und das ist warscheinlich auch mein Problem.