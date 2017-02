[PS4/XBO] Batman: Return to Arkham - Remakes von Asylum und City

Warner Bros. haben heute Batman: Return to Arkham angekündigt. Der neue Titel kombiniert Batman: Arkham Asylum und Batman: Arkham City , zwei der am besten bewerteten Videospiele, für die neuste Konsolen-Generation. Beide Titel werden überarbeitet und setzen auf PlayStation 4 und Xbox One die Unreal Engine 4 ein. Batman: Return to Arkham ist ab dem 28. Juli 2016 erhältlich.M.C.