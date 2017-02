[PC/PS4/XBO] Watch Dogs 2

Gerade die ganzen Nebenaufgaben in Watch Dogs, das es da immer wieder was in der Welt zu Tun gibt, haben mich ja so lange an dem Spiel gehalten. Genau das vermisse ich gerade sehr in GTA 5, eine top Welt, die mir aber viel zu wenig zu Tun gibt. Klar kann ich Jagen, doch das habe ich schon zwei mal Aufgegeben, da es nicht so recht klappen möchte, und mir keinen Spass macht. Meist wenn ich mich länger angeschlichen hab, dreht der Wind, und das Vieh ist weg. Oder mich fällt ein Raubtier an, ich bin Tot, erwache im Krankenhaus, und bekomme 5000 Währung dafür abgezogen. Damit kann man mich echt nicht Fesseln.

Die Jetski Rennen, das Fallschirmspringen u.s.w. fühlt sich auch nur nach Füller an, es fehlt mir bei GTA 5 einfach der Grund, warum ich Nebenbeschäftigungen machen soll.

Sehr schade um eine der schönsten Open Worlds, die jemals Designt wurde.

Meist experimentiere ich nur was ich alles blödes in der GTA 5 Welt anstellen kann, macht auch mal Spass.

Oder in Just Cause 3, da kann ich stunden mit irgendwelchen Nebenbeschäftigungen verbringen, ich vergesse mich dabei so richtig darin, das ich kaum mal eine eigentliche Mission Spiele.