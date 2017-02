AIPD - Artificial Intelligence Police Department ab 29.01.2016 neben PC auch auf PS4 + Xbox One

Die Entwickler von Blazing Badger und Publisher mamor games werden den Twin-Stick-Arcade-Shooterfür PC (im Handel und via digitaler Plattformen, u.a. Steam), PlayStation 4 und Xbox One am 29. Januar 2016 veröffentlichen. Die Spieler gehen als Teil des Artificial Intelligence Police Departments auf KI-Jagd und treffen auf Gegner, die sich evolutionär stetig weiterentwickeln.In dem Twin-Stick-Arcade-Shooter AIPD geht es im optischen Stil von TRON den verbrecherischen KIs mit einer Reihe hochspezialisierter Waffen und Ausrüstung an den virtuellen Kragen. Ob mächtige Haubitze oder präziser Phaser, Racing-Antrieb oder reaktive Panzerung – die richtige Ausstattung macht den Unterschied im Gefecht mit Gegnern, die Runde um Runde gefährlichere Fähigkeiten erlangen. Viele Optionen, was die Auswahl an Waffen und Ausrüstung angeht und die Möglichkeit, auf die Evolution der Gegner Einfluss zu nehmen, sorgen in AIPD für ein individuell anpassbares Spielerlebnis.So gilt es, neue Waffen und Ausrüstung nach und nach freizuschalten, und alleine oder im lokalen Koop-Modus mit bis zu vier Spielern zugleich auf Highscore-Jagd zu gehen. Anders als bei den guten alten Arcade-Krachern, wird der zeitlose Look von AIPD allerdings von der Unreal Engine 4 erzeugt und beeindruckt mit Highspeed-Grafik. Das ist kultiger Achtziger-Jahre-Stil in Hochglanz-Optik.· Tausende von möglichen Kombination von Gegner- und Arenapermutationen· Flexibler Spielstil durch anpassbare Bewaffnung und Ausrüstung· Lokaler Koop-Modus mit bis zu vier Spielern.· Online-Leaderboards für noch mehr Wettkampf.· Zeitloser Neon-Style mit Unreal Engine 4-Power.Für 9,99 Euro gibt es das Ganze als digitale Version. Für 14,99 Euro wird es zusätzliche eine PC Special Edition geben, welche neben dem Spiel noch ein Poster (DIN A3) und den Soundtrack (ausschließlich in Deutschland und BENELUX verfügbar) enthält.M.C.