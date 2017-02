Hi-Rez Studios werden vom 17. bis 21. August auf der gamescom sein und haben dafür einiges vorbereitet. Zum Beispiel wird das Hi-Rez Team jeden Abend in der Meltdown Esports Bar in Köln sein: Dort gibt es unter anderem ein SMITE Götter-Quiz, 3v3 SMITE-Matches auf PC, Giveaways und Fotobooth-Sessions mit den Cosplayern Shinju und Shappi. Fans und Besucher der gamescom sind herzlich eingeladen das Hi-Rez Team bestehend aus HiRezAmanda, HiRezDavid, HiRezTodesberg, HiRezKarma und HiRezKaostic zu treffen.







Tagsüber werden das europäische und amerikanische Community-Team durch die Hallen der gamescom streifen und dabei Goodies für SMITE und Paladins verteilen, Cosplays zu SMITE und Paladins präsentieren und mit Fans Fotos machen. Vom 20. bis 22. August unterstützt Hi-Rez zudem die Mitglieder der Spieleindustrie, die an der 5. GamesAid Fahrradtour von Köln nach Brighton in Großbritannien teilnehmen. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann dies hier tun. Hier gibt es zudem ein spezielles Video zur Teilnahme von Hi-Rez an der diesjährigen gamescom.



Im Zuge der GDC Europe hält Todd Harris, COO und Mitgründer der Hi-Rez Studios einen Vortrag der zeigt, wie man mit regelmäßigen Videoformaten erfolgreich eine Community für eSports- und Community-Updates aufbauen kann. Der Talk mit dem Titel „SMITE & HiRezTV: Going All in on Video and eSports for Community Growth and Retention“ wird am 16. August um 17:00 Uhr MESZ auf dem Livestream-Kanal von Hi-Rez ausgestrahlt.



Die neuesten Updates zu Hi-Rez Studios und den Plänen für die gamescom gibt es auf den offiziellen Twitter-Kanälen @smitegame und @smitegamede.