Nach wie vor ein geniales Game.



eine Sache, die ich ein wenig schade finde nachdem man Yakuza ZERO gezockt hat..



Kazuma hat in Kiwami ebenfalls die verschiedenen BattleStyles wie in ZERO, nur muss man hier um bestimmte HEAT Moves eines Sytles zu zünden, zu dem entsprechenden Style wechseln, um sie ausführen zu können. Das war in ZERO nicht der Fall, man musste zwar eine Ability freischalten, um das tun zu können, aber dennoch die Option gibt es hier leider gar nicht. Das ergab ein ZERO ein flüssigeres BattleSystem. Hier nimmt es den Fights ein wenig den Flow und die Dynamik.



Ansonsten ist der erste Teil der Serie einer der Besten, wie ich finde. Und es ist echt genial, das Game nochmal so aufpoliert zu zocken, nach so langer Zeit. Es ist bisher tatsächich so wie das Original nur mit schicken PS3 Assets und Charakter Modellen.