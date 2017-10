[PC/PS4/XBO] Aquanox: Deep Descent

Bereits zur gamescom 2014 gab es die ersten Meldungen zu einem neuen Aquanox Spiel:Was lange währt, scheint nun endlich Formen angenommen zu haben und so gibt es heute einen schicken Gameplaytrailer sowie neue Infos zum Spiel:Der Trailer beginnt sehr atmosphärisch und vermittelt die beengende und düstere Stimmung in der kalten, postapokalyptischen Unterwasserwelt unterlegt mit einem Minimal-Soundtrack, woraufhin er mit aufregenden Action-Szenen durchstartet. Zum Schluss erhaschen wir einen kurzen Blick auf etwas, das wie ein gigantisches Unterwasserwesen aussieht – vielleicht eine Anspielung auf epische Monsterkämpfe in der Manier von Pacific Rim, die noch folgen werden?Aquanox: Deep Descent ist ein Unterwasser-Fahrzeug-Egoshooter, in dem die Spieler mit einer Reihe von modifizierbaren Schiffen in der schrecklichen Tiefseewelt „Aqua“ erbitterte Schlachten austragen.In der nahen Zukunft ist die Oberfläche der Erde unbewohnbar geworden. Die verbliebenen Menschen leben in ehemaligen Bergbau- und Forschungsstationen weit unter der Meeresoberfläche. Sie wachsen in dieser einzigen bekannten Welt auf – einem losen Netzwerk aus Unterwassersiedlungen, das zerrüttet ist vom Kampf diverser Fraktionen um die Ressourcen und die allgemeine Vorherrschaft.- Übernimm die Kontrolle über ein Team von bestens ausgebildeten Kampfschiff-Piloten und tauche in eine packende Story in der dunklen Welt von Aquanox ein. Schicke deine Gegner mit gut gezielten Torpedos, Mörsern, Minen und anderen Waffen in ihr nasses Grab am Meeresboden. Erforsche die tiefsten Ecken der Ozeane – geheimnisvoll, voller Gefahren und unerforscht.- Kampf – Actiongeladene Fahrzeug-Shooter-Schlachten, die viele Spielstile ermöglichen- Koop – 4-Spieler-Koop mit Schnelleinstieg und vier einzigartigen Piloten, die alle in die Story des Spiels verwickelt sind- Anpassen – Erstelle dein Schiff aus einer großen Auswahl an Schiffsteilen und diversen Anpassungsoptionen- Erforschen – Entdecke die tiefsten Winkel des Ozeans- RPG-Elemente – Bergbau, Bergung und Plündern- PVP – Klassische Multiplayer-Modi, inklusive Deathmatch und Team-Deathmatch-DogfightIch bin echt mal gespannt. Glaube mein letzter Unterwassereinsatz war auf dem Dreamcast mit Deep FighterM.C.