[PC/PS4/XBO] Elex

Zum ersten Mal verlassen die Rollenspiel-Altmeister Piranha Bytes die üblichen Fantasy-Pfade, wie wir sie aus Gothic oder der Risen-Reihe kennen. Zusammen mit Publisher Nordic Games soll mit Elex eine laut Pressemitteilung »eklektische, leidenschaftliche, energetische, xenophile« Spielwelt entstehen. Wir interpretieren diese Adjektiv-Auflistung so: Auch in Elex wird wieder lautstark geflucht und volles Pfund aufs Maul gehauen werden. Erscheinen soll Elex im »Winter 2016/2017« für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das großzügig dimensionierte Release-Fenster dürfte kein Zugeständnis an die notorischen Verschiebungen der Piranha Bytes-Titel sein, so lange vor der Veröffentlichung ist es schlichtweg unmöglich, die Fertigstellung monatsgenau vorherzusagen.

You see, in this world there's two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig.