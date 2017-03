Sunless Sea - Von Seemannsgarn und anderen Geschichten

In der Underzee gibt es viele Geschichten, die man sich erzählt. Über eine düstere Welt, in der es viel zu entdecken gibt, aber mindestens genauso viele Gefahren lauern. Doch das ist es auch, was das Leben eines Kapitäns ausmacht, oder nicht?