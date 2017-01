Nintendo Switch - Das nächste Nintendo System

@lumpi3

Ich habe was dazu gelesen. Das Ganze mag zwar am Ende ganz gut sein aber ist halt die Frage was ersetzt das NX System und was kommt mobil dazu und kann man das Ganze mit Partnern wirklich mit genug Software versorgen?

Das ist ja schon das Problem bei der Wii U.

Ich zähle VC nicht dazu weil auch da nicht wirklich viel kommt was ich für Kaufenswert halte besonders GBC, GBA, DS und zum Teil NES ist für mich auf einer TV-Konsole die HD ausgibt etwas fehl am Platz. Es sieht auf einem HD-TV mit 42 Zoll einfach schlecht aus und auf dem kleinen Bildschirm will ich nicht so lange Spielen und weil ich keine HH in der Hand habe sondern eine TV-Konsole die 1080p / 720p ausgibt. Das mit dem kleinen Bildschirm und der niedrigen Auflösung ist einer der Gründ wieso ich trotz einiger interessanter Spiele keinen DS, 3DS und Co von Nintendo habe habe. Und nochmals: Ich sagte nicht die Spiele sind schlecht sondern spreche hier von der Grafik die einfach viel zu pixelig ist auf dem Großen TV und leider habe ich keinen Platz für eine Röhre und habe auch keine mehr die ich für so was her nehmen könnte.

Retrosysteme auf einem aktuellen System Emulieren finde ich an sich ja ganz OK aber nicht so. Wenn man wenigstens mehr anpassen könnte wie die Größe des Bildes so könnte ich das so weit verkleinern das es immer noch groß ist aber weniger matschig/pixelig aussieht. Das ist was mich stört und dann kommt noch der Preis dazu und das einige wirkliche Perlen nicht erscheinen und schwups ist es für mich uninteressant.



Das mit der Hardware: Ich erwarte von allen Konsolen und Systemen die ab 2017 neu auf den Markt kommen das 1080p mit 60 FPs bei mittleren bis hohen Details möglich ist. Alles Andere wäre eine Enttäuschung aber genau auf so was wird es wieder mal hinaus laufen. Kein durchgängiges 1080p und schon gar nicht 60 FPs. Ich hoffe ich irre mich.



Davon ab atme ich tief durch. Ich schreib ja nur das auf was mich schon jetzt etwas stört und was ich mir bei einer neuen Konsole nicht mehr wünsche sehen zu müssen.