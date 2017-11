[PC/PS4/XBO] Tekken 7

das game läuft mit der unreal engine 4, welche laut epic durchaus auf der wiiu läuft, nur sie selber haben keine interesse für die wiiu zu entwicklen. falls andere entwickler aber etwas damit auf der wiiu machen wollen, sei es kein problem laut epic.



es ist halt die frage, in wie weit ein game wie tekken die unreal 4 engine überhaupt ausnutzt. im endeffekt ist ja sogut wie nichts los in so einem game, verglichen mit einem shooter mit x gegnern und fettem levelaufbau etc., denn die volle leistung wird auf der wiiu mit der engine nicht abgerufen werden können, das packen one und ps4 ja nichtmal (im vergleich zu aktuellen bezahlbaren pcs, gegen high end rechner ja eh nicht).