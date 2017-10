Yamazaki schrieb: naja..ich erinnere mich noch wie alle geschrien haben und die ganzen Unkenrufe wegen den neuen Charakteren und dass der alte Rooster fehlte.

Man kann (und sollte) sich halt auch mal was neues anschauen (wollen) und nicht immer nur das alte, gewohnte nehmen wie ein 90jähriger CDU Stammwähler ;DWenn eine neue Version eines Bemus kommt lerne ich daher IMMER mindestens einen der neuen Chars (Als Super SF2 rauskam Deejay, bei SF3 Dudley, als SF4 frisch raus kam Abel, bei SSF4 Juri, bei SSF4AE Yun, bei USF4 Rolento, bei Tekken 4 den neu gemachten Jin, bei Tekken 5 DR Lili, bei TTT2 Kunimitsu und bei Blazblue CS1 rauskam Hazama (spiele aber kein BB mehr) usw - man will doch auch mal frischen Wind haben und nicht 30 Jahre den selben Char spielen, zumindest gehts mir so...