Bergheim, 12. Februar 2014 - Bigben Interactive und Milestone, einer der renommiertesten Entwickler und Publisher von Rennspielen für Konsolen und Windows® PC, kündigen die Veröffentlichung von MXGP – The Official Motocross Videogame an. Das packende Videospiel basiert auf der offiziellen Motocross-Weltmeisterschaft und ist ab dem 28. März 2014 für PlayStation®3, PlayStation®Vita, das Xbox 360® Entertainmentsystem von Microsoft und Windows PC® im Handel erhältlich.Staub, Emotion, Simulation, Authentizität, unglaubliche Sprünge und der Kampf um den ersten Platz. Dies sind die Schlüsselelemente des neuen Videospiels, das auf einer der Adrenalin-treibendsten und anspruchsvollsten Meisterschaften der Welt basiert. Modelliert aus Staub und Schlamm entsteht eine neue Generation von Fahrern/Spielern, die es zum Ziel hat, Match für Match den Weltmeistertitel zu ergattern.“MXGP – The Official Motocross Videogame ist das große Motocross-Comeback für Milestone“, bestätigt Luisa Bixio, Marketing and Sales Director bei Milestone. “Das neue Rebranding bringt viele neue Funktionen, die die Motocross-Fans mit Sicheheit begeistern werden. So wie die bisherigen Milestone-Titel wird sich auch MXGP durch seine Lizenztreue und die realistische Simulation auszeichnen”, schließt Bixio.Giuseppe Luongo, President von Youthstream erläutert: “Wir bei Youthstream freuen uns, die Vereinbarung mit Milestone für MXGP – The Official Motocross Videogame zu erneuern. Motocross ist ein fantastischer Sport – spektakulär, extrem und unterhaltsam, passt er perfekt in die Welt der Videospiele. Mit diesem neuen Titel tauchen die Spieler in die Wirklichkeit des Sports ein und erleben hautnah die aufregende, fabelhafte Welt des MXGP".MXGP – The Official Motocross Videogame hat alle Fahrer – darunter der siebenfache Weltmeister der MX1-Klasse Tony Cairoli – Teams, Bikes und Regeln des offiziellen 2013er MXGP-Kalenders, inklusive neu gestaltetem Karriere-Modus, um das Auf und Ab des Motocross hautnah zu erleben.Das von Milestone Studio entwickelte MXGP – The Official Motocross Videogame ist ab dem 28. März 2014 für folgende Plattformen erhältlich: PlayStation®3, PlayStation®Vita, Xbox 360® und Windows PC®.Viele interessante Videos zum Spiel bekommt ihr auf dem hauseigenen MXGP-Youtube-Kanal: youtube.com/mxgpvideogame M.C.