[PC/360/XBO/PS4] World of Tanks Thread

Das seit 2011 auch bei uns verfügbare und von Anfang an sehr erfolgreiche Free2Play-Online-Actionspiel World of Tanks kann inzwischen weltweit über 40 Millionen registrierte Benutzer vorweisen. Allein seit Beginn diesen Jahres konnte sich damit die Anzahl der registrierten Spieler verdoppeln. Auch in Russland stellte das Panzer-Spektakel einen neuen Rekord auf. Auf einem Server tummelten sich dort mehr als 500.000 Spieler gleichzeitig.

World of Tanks wurde von Wargaming.net (Galactic Assault, Domination) entwickelt. Als Szenario dient der Zweite Weltkrieg. Auf dem virtuellen Schlachtfeld treten bis zu dreißig Spieler (15 gegen 15) in zwei Teams gegeneinander an und tragen gewaltige Panzerschlachten aus. Auf jeden Teilnehmer entfällt ein bestimmtes Panzerfahrzeug. Obwohl die Action im Vordergrund steht, gilt es für den virtuellen Panzerkommandanten, taktische Gegebenheiten und Geländevorteile zu berücksichtigen, will er seinen Auftrag erfolgreich erfüllen. Zum Einsatz kommen u.a. bekannte Kampfpanzer aus der Tiger- und IS-Reihe. Insgesamt stehen knapp 200 Fahrzeuge zur Auswahl.