Also bei Runes of Magic war's so, wenn man alle Vorteile wollte, großen Stash, Reittier und noch so Firlefanz, kam man locker über 13 Euro / Monat.Ist jetzt aber das einzige MMO was ich mir wirklich mal länger angesehen habe.Selbst bei so müssigen Browsergames (Zero to Hero, Shakes & Fidget) kann man mehr als 13 Euro im Monat loswerden.Klar, sind nur wenige Beispiele, aber es ist durchaus möglich mit dem Free2Play Modell mehr Geld loszuwerden als mit einem Gebühren-MMO.Wird wohl auch der Grund sein warum sich dieses F2P Modell so sehr durchsetzt. Gibt scheinbar echt viele Leute die sich denken "Was anderes zocke ich nicht, also kauf ich mir nicht jeden Monat ein neues Spiel, sondern Butter 50 € in diesen einen Monstergrinder."

"It's Omaha Beach. Wounded Knee. Rorke's Drift, The Killing Fields, the first day on The Somme. World War Three in North Jersey. And only now, pouring automatic fire into a human wall — do I feel something like peace."