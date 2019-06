[360/PC/PS4/SWI] The Last Remnant

The Last Remnant: Interview mit Square Enix



03.06.07 - PS3IGN veröffentlicht ein Interview mit Square Enix aus der Famitsu Xbox 360. Darin sprechen Produzenten und Designer über das Rollenspiel The Last Remnant (PS3, Xbox 360):



- An der Entwicklung sind beteiliegt:



* Director Hiroshi Takai (Director des Kampfsystems in Romancing Saga Minstrel Song)

* Chief Artist Kimihiko Miyamae (Hintergrund Director von Final Fantasy-Spielen)

* Produzent Yusuke Naora (Art Direction für Final Fantasy- & SaGa-Spiele)

* Produzent Nobuyuki Ueda (Project Management für die SaGa-Serie)



- The Last Remnant ist das erste Projekt, das die Unreal Engine 3 von Epic verwendet. Es war deshalb zunächst ein ganzen Stück Arbeit, mit der Engine zurechtzukommen.



- Der Spieler muss im Kampf keine komplizierten Befehle in Echtzeit benutzen.



- Im Gefecht lassen sich Befehle an mehrere Charaktere gleichzeitig erteilen, die in Gruppen von bis zu fünf Leuten zusammengeschlossen sind.



- Diese Gruppen sind frei editierbar: Je nach Zusammenstellung der Truppe und Art der Feinde ändern sich auch die Kommandos, die für sie zur Verfügung stehen. So könnte der Spieler mal über mehrere Angriffsoptionen verfügen, dann aber auch nur mal das 'Flucht'-Kommando zur Auswahl haben.



- Im oberen Bildschirmbereich befindet sich die 'Tension'-Anzeige. Sie zeigt den Zustand der eigenen Truppen und der Feinde an. Macht man effektive und erfolgreiche Bewegungen, steigt die Anzeige und der Spieler gewinnt den Kampf.



Doch bei ungünstigen Spielzügen fällt die Anzeige, so dass die Gegner angreifen können.



- Die 'Tension'-Anzeige kann sich schnell verändern, wenn man den Verlauf der Schlacht beeinflusst: Greifen zwei feindliche Einheiten eine Einheit des Spielers an, steht die 'Tension'-Leiste für den Gegner hoch. Doch kriegt man es hin, diese zwei Einheiten zu vernichten, dann fällt die 'Tension'-Anzeige des Gegners sofort und man befindet sich in einer überlegenen Position.



- Der Trailer auf der Square Enix Party zeigte Echtzeit-Material. Allerdings war die Texturierung und Modellierung erst zu 30 Prozent fertig.



- Die Spielzeit soll bei etwa 30 Stunden liegen.



- Online-Mehrspieler-Partien sind nicht geplant.



- Online-Inhalte könnten für den Einzelspieler angeboten werden.



Quelle: Gamefont.de