Sega Ages kommen nach Europa

Weitere Pläne für SEGA AGES

Ich finde patu keinen aktuellen Thread, der das ganze Thema abdeckt.Falls einer was findet bitte melden oder (@mods) dorthin verschieben:Out Run, das 3D-Rennspiel, das ein Vermächtnis für den Spielemarkt darstellt, kehrt heute auf Nintendo Switch™ zurück und kostet lediglich 6,99 Euro. Mit neuer, optionaler Bewegungssteuerungen und einem neuen Ranglistensystem rasen Spieler über die Straßen von SEGA AGES Out Run, dem preisgekrönten Titel, der den Weg für das Videospiel-Renngeschehen ebnete. Die Lieblingsstrecken und der geniale Soundtracks sind zurück – wer hat auch heute noch das Zeug dazu, die Uhr zu schlagen?o Out Run wude zunächst als Rennspiel namens DEAD HEAT konzipiert, bei dem man einen Formel-1-Rennwagen fuhr, bevor es zu einem Fahrsimulator mit einem Sportwagen wurde, um sich von anderen Formel-Rennspielen abzusetzen.o Out Run wurde auch nach dem amerikanischen Cross-Country-Rennen im Film The Cannonball Run vor den Planern Yoji Ishii und Yu Suzuki gestaltet, die aufgrund der größeren landschaftlichen Vielfalt in Europa spielteno Diese SEGA AGES-Version enthält Tracks, die für die 3DS-Version von Out Run hinzugefügt wurden, sowie völlig neu arrangierte Versionen von Songs aus den Mega Drive- und Master-System-Releases, wie MIDNIGHT HIGHWAY -PLAYBACK-, und enthält sogar eine Chiptune-Version von RADIATION aus Out Run 2006: Coast 2 Coasto Wenn man als Highscore den Namen "YU." (mit dem Punkt) eingibt und am Ende von Stufe 2 die Taste X gedrückt hält, erscheint ein Credit für den legendären Designer Yu Suzuki auf dem Bildschirm!Out Run, das 1986 erstmals in Spielhallen veröffentlicht wurde, ist das bahnbrechende Rennerlebnis des legendären Designers Yu Suzuki und des Sega AM2 Teams. Spieler erleben eine Vielzahl von malerischen Landschaften aus einer abgesenkten Third-Person-Perspektive - während Sie gegen die Zeit rasen, um ihr Ziel zu erreichen und gleichzeitig den Verkehr und andere gefährliche Hindernisse zu umgehen.Out Run ist ab sofort im Nintendo Switch eShop für 6,99 Euro erhältlich.Gain Ground und Puyo Puyo werden nächsten Monat in das SEGA AGES Line-Up aufgenommen!Gain Ground wird durch einen All-Member-Modus ergänzt, der alle 20 Charaktere freischaltet, sowie einen Easy-Modus, wenn die Dinge etwas zu schwierig sind oder man einfach nur das Spiel ungezwungen genießen möchten.Im Februar kann man dann auch mit der SEGA AGES-Version von Puyo Puyo Online-Matches ausprobieren, während man seine Fähigkeiten auf den Ranglisten mit dem neuen Ranglistensystem wunderschön demonstrieren kann! Für diese Online-Matches ist Zugang zum Nintendo Switch Online-Modus erforderlich.Im Jahr 2018 debütierten die SEGA AGES-Serie, die einige der beliebtesten Marken von SEGA für ein modernes Publikum wieder aufleben ließ. Dazu gehören so ikonische Titel wie Sonic The Hedgehog, Lightening Force: Quest for the Darkstar und das ursprüngliche Phantasy Star. Spieler können eine weitere großartige Auswahl an SEGA AGES Veröffentlichungen im Jahr 2019 erwarten, darunter Spiele wie:• Alex Kidd• Columns II• Puyo Puyo 2• Space Harrier• Virtua Racing• Sonic 2• Thunder Force ACSEGA AGES ist eine Reihe von klassischen SEGA-Titeln, die auf dem Nintendo Switch™ veröffentlicht werden. Entwickelt von M2, dem japanischen Entwickler, der für hochwertige Ports klassischer Spiele wie die beliebte SEGA 3D Classics-Serie auf dem Nintendo 3DS™ bekannt ist, will SEGA AGES prominente Titel aus dem Legacy-Katalog von SEGA zu Fans auf der ganzen Welt bringen. Von einer Auswahl an Klassikern der Heimkonsolen bis hin zu einer Vielzahl perfekt nachgebildeter Arcade-Spiele bietet SEGA AGES den Fans die Möglichkeit, ihre eigene einzigartige Retro-SEGA-Kollektion zusammenzustellen.SEGA AGES debütierte ursprünglich als SEGA Ages Vol. 1 Shukudai ga Tant-R, eine Zusammenstellung von erweiterten Arcade-Ports von Puzzle & Action: Tant-R und Quiz Shukudai wo Wasuremashita, 1996 auf dem Sega Saturn in Japan veröffentlicht. Im Laufe der Zeit wuchs die SEGA Ages-Serie um erweiterte Ports mit Dutzenden von Spielen über mehrere Systeme hinweg. Mit SEGA Ages erschien die Serie auch im Westen: Volume 1, eine Sammlung von erweiterten Ports von Space Harrier, Out Run und After Burner II, die 1997 auf dem Sega Saturn veröffentlicht wurde. Jetzt wird SEGA AGES auf dem Nintendo Switch™ neu gestartet und liefert die treuesten Ports von Sega Master System, Sega Mega Drive und Arcade-Spielen für die aktuelle Generation. Wie man es von den Retro-Genies bei M2 erwarten würden, werden diese Spiele ihren ursprünglichen Formen treu bleiben und gleichzeitig neue Features beinhalten, die dem Gameplay dieser klassischen Titel eine erfrischende Note verleihen.