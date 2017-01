Der Indie-Publisher Wired Productions kündigt an, mit den talentierten, italienischen Entwicklern von LKA.it einen Vertrag unterschrieben zu haben, der den weltweiten Release einer überarbeiteten Version des preisgekrönten und hochgelobten The Town of Light für Konsole und PC ermöglicht. Diese fügt der originalen Version brandneuen, die Story unterstützenden Content und eine Vielzahl an Erweiterungen hinzu. The Town of Light wird sein Retail Debut im 2. Quartal 2017 auf dem PlayStation®4 Computer Entertainment System und Xbox One, das All-In-One Games und Entertainment System von Microsoft, geben, zusammen mit einer verbesserten PC Version.







Als Enhanced Edition des Originals wird The Town of Light neue Rätsel, zusätzliche Story-Elemente, eine überarbeitete Sprachfassung, mehr interaktive Elemente und massiv überarbeitete Graphik und UI enthalten. Die Enhanced Edition liefert somit eine rundere und immersivere Erfahrung.



Bei The Town of Light – Gewinner der indieDB Editor´s Choice 2015 in der Kategorie „Best Visuals“ und Finalist der Game Connection Paris 2014 für „Best Narrative“ – handelt es sich um ein storylastiges, first-person psychological Adventure Game, das in der psychiatrischen Anstalt von Volterra in der Toscana, Italien spielt. Die Einrichtung wurde auf gesetzliche Bestimmung der italienischen Regierung in den 70er Jahren zusammen mit anderen ihrer Art geschlossen, um Patienten ihre Grundrechte zurückzugeben.



Das Spiel basiert auf umfangreicher Recherche und beruht auf wahren Begebenheiten. Der Spieler schlüpft in die Rolle der 16-jährigen Renée, die an den Symptomen der schweren, langwierigen Krankheit Schizophrenie leidet. Auf der Suche nach Antworten auf die offenen Fragen ihrer Vergangenheit, erkundet sie den Ort, an dem sie die meiste Zeit ihrer Jugend verbrachte. In der Dunkelheit der verlassenen Anstalt spielt sich eine düstere und emotionale Reise ab, während der die Grenzen zwischen Videospiel, Entertainment, Storytelling und Realität zu verschwimmen drohen.



„Dank deren Leidenschaft für das Spiel und Renée´s Geschichte, sind wir wirklich stolz darauf, The Town of Light zusammen mit Wired Productions dem Konsolenpublikum präsentieren zu können. Es war eine lange Reise und dank unserer Erfahrungen mit der Entwicklung der PC Version haben wir viel gelernt“, so Creative Director Luca Dalcò. „Dieses Wissen und das herzliche Feedback der Community waren für die enhanced Version des Spiels überaus wichtig. entwickeln.“



„Wir haben den Fortschritt von The Town of Light seit dem ersten Showcase 2014 verfolgt und sind wirklich begeistert mit Luca und seinem Team zusammenzuarbeiten, um diese sehr besondere Erfahrung auf die Konsolen zu bringen“, fügt Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions hinzu. „Die Mischung aus realen Geschehnissen und Orten mit eindringlichen und oft unangenehmen Handlungen sorgt für eine faszinierende Kombination.“