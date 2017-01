Grey Box, Six Foot und der unabhängige Entwickler Tequila Works haben bekanntgegeben, dass RiME, das mit Spannung erwartete Puzzle-Abenteuer, im Mai für das PlayStation®4 Computer Entertainment System und drei weitere, neue Plattformen erscheint: Xbox One, Nintendo Switch™ und Windows PC.







“Wir stolz und erfreut darüber, dass Fans RiME im Frühjahr auf mehreren Plattformen erleben können,” sagte Raúl Rubio Munárriz, CEO und Creative Director von Tequila Works, die ihre Partnerschaft mit Publisher Grey Box und Six Foot im letzten Jahr bestätigt hatten. “Wir möchten allen, die nie Hoffnung, Glauben und Geduld verloren haben, unsere aufrichtige Dankbarkeit aussprechen. Sie gaben uns den Willen und die Kraft, eine solche persönliche Erfahrung zu schaffen, und wir können es kaum erwarten, ihnen in den kommenden Monaten mehr von RiME zu zeigen.”



RiME ist ein Einzelspieler-Puzzle-Abenteuer über Entdeckungen, die durch die Augen eines kleinen Jungen erlebt werden, der nach einem Schiffbruch an der Küste einer mysteriösen Insel aufwacht. Die Spieler müssen sich durch die Geheimnisse der Insel navigieren, indem sie Licht, Klang, Perspektive und sogar Zeit nutzen. Inspiriert von dem schroffen, sonnengegerbten Gelände der Mittelmeerküste, malt RiME seine atemberaubende Welt mit einer Fusion von lebendigen Farben und bewegenden, musikalischen Untertönen, um die Bühne für die sehr persönliche Reise zu setzen, die auf die Spieler wartet.



"Nachdem wir die Arbeit mit Tequila Works begonnen hatten, waren wir ganz aufgeregt, RiME einem breiteren Publikum zugänglich zu machen", sagte Christian Svensson, Chief Operating Officer von Six Foot. "Dies ist ein Titel, von dem wir denken, dass er bei den Spielern gut ankommen wird und wir können es deshalb kaum erwarten, ihn in wenigen Monaten mit ihnen zu teilen."



RiME kann als Retail-Fassung für PlayStation®4 und Xbox One vorbestellt werden.