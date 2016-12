République ab Ende März 2016 am PS4 Start

Features:

Stealth Freund und PS4 Besitzer? Na dann mal aufgepasst!2016 wird auf der PlayStation 4 gegen das totalitäre Regime gekämpft, denn NIS America und die flashpoint AG leiten miteine neue Ära des Widerstandes ein. In dem innovativen Stealth-Abenteuer des Indie-Studios Camouflaj verhilft man Hope, einer jungen Frau, die von der Regierung gefangen gehalten wird, zu einer waghalsigen Flucht. République erscheint für die PS4 imIn République wird der Spieler durch einen verzweifelten Videoanruf der inhaftierten Hope auf ihre prekäre Situation aufmerksam gemacht. Die Rebellin wurde mit verbotener Literatur erwischt und schwebt nun in großer Gefahr. Der Spieler ist die einzige Hoffnung für Hope, lebend aus dem Gefängnis zu entkommen und um die dunklen Machenschaften des dystopischen Überwachungsstaates aufzudecken.Hacking-Gameplay-Elemente: Im Laufe des Spiels benötigt Hope auf ihrer Flucht immer wieder Hilfe. Der Spieler muss mit seinen Hacker-Fähigkeiten in das Überwachungssystem eindringen, um Kontrolle über die Kameras, Lichtsensoren, Aufzüge oder Türen zu bekommen.Fesselnde Geschichte: Durch die symbiotische Beziehung zwischen Hope und dem Spieler wird ein ganz besonderes Verhältnis geschaffen, die den Spieler dazu bringt, sich immer stärker als Hopes Beschützer zu engagieren. Die Spieler können auch Hope helfen, die von der Regierung verbotenen Gegenstände, wie Bücher oder Kassetten, zu finden, um mehr über diese dystopische Welt zu erfahren.Entwickler-Team: Das Spiel wurde von Veteranen der Developer-Szene entwickelt, die unter anderem an AAA-Titeln wie Metal Gear Solid, Halo oder F.E.A.R. beteiligt waren. In dem Spiel sind auch interaktive Entwicklerkommentare eingebunden.Weitere Informationen gibt es unter: nisamerica.com/games/republique/ M.C.