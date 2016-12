[PS4/PSV/PC] God Eater: Resurrection

Also für Omega Labyrinth habe ich 55,99$ bzw. knapp 6800 Yen bezahlt, in Deutschland habe ich noch kein Spiel gesehen das mehr als 40€ kostet und das wären knapp 5300 Yen. Nun weiß ich natürlich nicht wie das mit dem Import im asiatischen Raum aussieht und es war auch nur eine Vermutung, weil mir bereits öfter aufgefallen ist, dass viele Vita-Spiele in Japan fast Vollpreis kosten.



Menüs und sonstige Texte sind kein Problem, ich spiele ja schließlich auch Spiele in einer Sprache, die ich niemals verstehen werde.