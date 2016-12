Speedshot Ultimate-Konverter - Maus und Tastatur an PS4, PS3, Xbox One und Xbox 360 nutzen

HAMA PR-Meldung schrieb:



Ein Kästchen, zwei Eingabegeräte und viele Konsolen



Einer für Alle – Das ist das Motto des neuen Konverters „Speedshot Ultimate" von Hama. Er ermöglicht nämlich den Anschluss von Maus und Tastatur an PS4, PS3, Xbox 360 und erstmals auch an die Xbox One. Damit ist vor allem bei Ego-Shootern ein Reaktionsvorteil gewährleistet. Dabei sind 81 verschiedene Geschwindigkeitsstufen und neun Empfindlichkeiten für die Maus zur optimalen Präzisionseinstellung auswählbar.



Da alle Tasten des Dualshock-4-Controllers auf der Maus und Tastatur beliebig belegbar sind, sind hier keine Abstriche zu befürchten und

durch die elf frei programmierbaren Profile können selbst Spiele mit unterschiedlichster Steuerung identisch gespielt werden.



Außerdem interessant und hilfreich sind die Umkehrmöglichkeit der Y-Achse bei der Maus und das mitgelieferte Stickersheet zum einfacheren Wiederfinden der Tastenbelegungen.

Im Handel ist der kleine Alleskönner für Konsolengamer für rund 85 Euro erhältlich.



Art.-Nr. 115477 Maus-/Tastatur-Konverter "Speedshot Ultimate" für PS4/PS3/Xbox One/Xbox360; UPE¹: 85 EUR



Wer Interesse daran hat eine Maus und eine Tastatur an PlayStation 3, PlayStation 4 Xbox 360 und erstmals auch Xbox One zu nutzen, benötigt in Kürze dafür nur noch einen Adapter aus dem Hause HAMA:M.C.