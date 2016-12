A New Beginning – Daedalic-Adventure mit moderner Message bald auch für das iPad

Auf der gamescom 2010 hat "A new Beginning" uns in der PC-Fassung auf der gamescom ziemlich überzeugt. Nun kommt das Adventure fürs Ipad!Hamburg, 01. Dezember 2015 – Nach The Whispered World und Deponia bringt Daedalic Entertainment aus Hamburg einen weiteren Adventure-Klassiker auf das iPad. A New Beginning erzählt die Geschichte des ehemaligen Bio-Ingenieurs Bent Svensson, dessen Ruhestand durch unerwarteten Besuch aus der Zukunft plötzlich beendet wird. A New Beginning wird bereits im Dezember 2015 im App Store exklusiv für das iPad zum Preis von 9,99 EUR erhältlich sein.Bent Svensson ist ein Held wider Willen. Nachdem er sich frustriert aus der Wissenschaft zurückgezogen hatte, sieht der Ex-Bio-Ingenieur seinen unfreiwilligen Ruhestand jäh unterbrochen, als plötzlich die mysteriöse Fay auf seiner Schwelle steht. Die junge Frau gibt an, aus der Zukunft zurückgereist zu sein, um die Klimakatastrophe abzuwenden, die ihre Welt zerstört hat. Nur mit Svenssons Forschungsergebnissen sei das drohende Unheil noch abzuwenden. Nach anfänglicher Skepsis entschließt sich der barsche Wissenschaftler, der zeitreisenden Fay Glauben zu schenken und ihr bei ihrem Vorhaben zu helfen. Denn Svenssons Arbeit droht in die falschen Hände zu fallen und eine Katastrophe globalen Ausmaßes auszulösen. Ein aufregendes, weltumspannendes Abenteuer nimmt seinen Anfang.Mit A New Beginning veröffentlicht Daedalic Entertainment den nächsten Titel aus seinem preisgekrönten Adventure-Portfolio auf dem iPad. Hierfür wurde das Spiel vollständig auf die Steuerung per Toucheingabe angepasst. Für A New Beginning wurde Daedalic Entertainment unter anderem mit dem Deutschen Entwicklerpreis für das beste deutsche Jugendspiel 2010 und mit dem Deutschen Computerspielpreis für das beste deutsche Spiel 2011 ausgezeichnet.M.C.