27. November 2015, Mailand – Milestone, der größte italienische Entwickler spezialisiert auf Rennspiele für PC- und Konsolen, kündigte heute auf dem Motorsport-Event Monza Rally Show 2015 das Spiel Valentino Rossi The Game an, das dem Leben und der Karriere des Rekordweltmeisters gewidmet ist. Das Spiel wird im Juni 2016 für PlayStation®4, Xbox One®, das All-in-One Games und Entertainment System, sowie Windows PC/STEAM™ erscheinen.



Das offizielle MotoGP™ Videospiel wird 2016 die Farbe Gelb auftragen und neben den klassischen Features wie die komplette MotoGP™ Weltmeisterschafts-Saison 2016 viele Details enthalten, die dem neunmaligen Weltmeister Valentino Rossi gewidmet sind. Spieler können an der offiziellen MotoGP™ Weltmeisterschaft teilnehmen und der Karriere von Rossi folgen, von seinen Anfängen bis zum heutigen Tag. Mit einem Rally Auto können Spieler auf verschiedenen Strecken wie der Monza Rally Gas geben, aufregende Flat-Track-Rennen bestreiten und die Valentino Rossi Ranch erkunden. Dies sind nur einige der aufregenden Highlights, die Motorsport-Enthusiasten in Valentino Rossi The Game on- und offline erwarten.







„Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit und dem Projekt“, sagt Luisa Bixio, V.P. von Milestone. „Milestone entwickelt seit mehreren Jahren das offizielle MotoGP-Spiel, aber das Spielerlebnis, das wir Motorrad- und Valentino-Fans 2016 bieten werden, ist einzigartig. Die Spieler können sich an der offiziellen Weltmeisterschaft 2016 versuchen, aber darüber hinaus können sie die Leidenschaft, Professionalität und das Können von Valentino Rossi erleben, sowohl in als auch neben der Weltmeisterschaft. Die Nummer 46 hat exklusive Rally- und Flat-Track-Inhalte sowie vieles mehr zu bieten. Dies ist ein italienisches Projekt par excellence von dem wir sicher sind, dass es überall auf der Welt auf Begeisterung stoßen wird“, so Bixio.



„Ich freue mich bekannt zu geben, dass ich mit den Leuten von Milestone an Valentino Rossi The Game arbeiten werde. Wir haben nicht nur die wichtigsten Elemente meiner MotoGP-Karriere übernommen, sondern auch die Extra-Renn-Inhalte, die mir wichtig sind, wie Ranch, Rally und vieles mehr. Ich freue mich darauf, dass Spiel nicht nur als privater Gamer zu betrachten, sondern auch als „Spieletester“. Ich werde mit den Entwicklern zusammenarbeiten um sicher zu stellen, dass die Fans das bisher beste Spielerlebnis erhalten“, sagt Valentino Rossi.



„Nach vier erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit mit Milestone bei den offiziellen MotoGP-Videospielen freuen wir uns, das neue und einzigartige Valentino Rossi Spiel anzukündigen. Viele andere Sportarten haben Sondereditionen zu Spielen veröffentlicht, um die wichtigsten Persönlichkeiten in ihrem Bereich zu ehren und wer könnte die MotoGP besser vertreten als Valentino Rossi!? Das Spiel ist nicht nur eine Hommage an Valentinos Karriere, sondern wird auch die komplette Startaufstellung der MotoGP 2016 enthalten. Wir freuen uns und sind stolz, Teil des Projektes zu sein und haben keinen Zweifel an seinem Erfolg", sagt Pau Serracanta, Managing Director, Dorna Sports S.L

Dorna Sports S.L





M.C.