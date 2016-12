Warschau, Polen – 24. November, 2015 – CI Games freut sich, mitteilen zu können, dass der mehrfach ausgezeichnete Komponist Mikolai Stroinski an Sniper: Ghost Warrior 3 mitarbeitet. Stroinski sagte die Zusammenarbeit zu, kurz nachdem er dreimal für die diesjährigen „Hollywood Music in Media Awards“ nominiert wurde.





„Sniper: Ghost Warrior 3 wird ein erstklassiger AAA-Titel und verdient dementsprechend auch die beste Musik. Wir freuen uns sehr, jetzt auch Mikolai Stroinski zu unserem Team talentierter Künstler und Entwickler hinzuzählen zu können,” sagt Marek Tyminski, CEO von CI Games.





Stroinski wurde in Kenia geboren und ist in Polen aufgewachsen. Zur Zeit lebt er in Los Angeles und komponiert dort Musik in seinem eigenen Studio. Er arbeitete unter anderem schon für führende TV-Netzwerke wie HBO, CBS, FOX und ABC. Für seine Arbeiten in der Videospielbranche wurde er gleich dreifach für die „Hollywood Music in Media Awards“ nominiert. Die beste Gesamtwertung im Bereich Videospiele für die Titel The Witcher 3: Wild Hunt und The Vanishing of Ethan Carter erwarb er zusammen mit Marcin Przybylowicz. Außerdem wurde ihm die Auszeichnung für den Best Song – Video Game für „Valley of the Blinding Mist” ebenfalls aus dem Spiel The Vanishing of Ethan Carter mit Gesang von Kyler England verliehen.





„Ich freue mich, ein Teil des Projekts Sniper: Ghost Warrior 3 zu werden” äußerte sich Mikolai Stroinski. „Das erste Mal in meiner Karriere an einem First Person Shooter zu arbeiten ist eine aufregende Erfahrung, besonders weil die Handlung so fesselnd und vielschichtig ist. Der Krieg wird mehrdimensional gezeigt, das wird sich sicherlich auch in der Musik des Spiels widerspiegeln.”





Die Sniper: Ghost Warrior-Reihe hat weltweit über 5,6 Millionen Kopien weltweit verkauft und der dritte Teil ist der ambitionierteste in der Geschichte von CI Games. Mit einer abwechslungsreichen, offenen Welt wird Sniper: Ghost Warrior 3 dem Spieler Bewegungsmöglichkeiten und Handlungsfreiheit wie nie zuvor in einem Scharfschützen-Titel bieten.