Anno 2205 erobert den Weltraum

– Ubisoft® enthüllte heute im Rahmen der Electronic Entertainment Expo (E3), den sechsten Teil der Aufbau-Echtzeitstrategiespielreihe. ANNO 2205 ist in einer futuristischen Welt angesiedelt und lässt die Spieler erstmals die Erde verlassen und den Weltraum erkunden. Das Spiel wird von Ubisoft Blue Byte entwickelt und erscheint weltweit am 3. November 2015 für PC.Inerleben Spieler den nächsten großen Schritt in der Geschichte der Menschheit mit dem Versprechen, eine bessere Zukunft durch die Ausbreitung ins Weltall zu gestalten. Die Spieler bauen wohlhabende Städte auf der Erde aus, welche in der Lage sein müssen, Missionen zum Mond ausführen und schnellstmöglich Produktionskolonien auf der Mondoberfläche zu erschließen.Sie bauen die Ressourcen des Mondes ab und senden sie zurück zur Erde, wodurch sie sich Vorteile des Technologie-Fortschritts sichern. Diese Funktionen helfen Spielern, ihre Städte zu erweitern und sie zu mächtigen Metropolen auszubauen.Die neue ANNO 2205-Engine ebnet Spielern den Weg, Städte auf fünfmal größeren Inseln zu erbauen, als es sie bisher in einem ANNO-Spiel gab. Außerdem erlaubt die neue Engine ein hohes Maß an grafischen Details im Spiel, sodass Spieler die Immersion in den futuristischen Städten mit fliegenden Autos, mehr als einer Millionen agierenden Bürgern, geschäftigen Fabriken und arbeitsamen Minen noch stärker fühlen können. Das Gameplay führt den revolutionären Session-Modus ein, der es Spielern gestattet, diverse Spielsitzungen auf der Erde und auf dem Mond gleichzeitig zu kontrollieren und mehrere Regionen durch verschiedene Sitzungen zu verbinden.„Wir sind sehr stolz darauf, Spieler über die Grenzen des Planeten Erde hinaus in das größte ANNO aller Zeiten mitzunehmen“, so Benedikt Grindel, Studio Manager bei Ubisoft Blue Byte. „Das Entwicklerteam hat hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass wir frische und innovative Inhalte integrieren, aber gleichzeitig auch den Wurzeln der Marke ANNO treu bleiben.“wird in drei verschiedenen Versionen erhältlich sein: Die Standard Edition, welche das vollständige Spiel beinhaltet, sowie dieGold Edition und die Collector’s Edition, welche das ANNO-Erlebnis um zusätzliche Inhalte erweitern.Ab sofort können Fans jede Version des Spiels vorbestellen und sich so garantierten Zugang zur Closed Beta-Phase kurz vor Veröffentlichung des Spiels sichern. Zusätzliche Informationen zur Closed Beta werden in Kürze bekannt gegeben.Für weitere Informationen zubesuchen Sie bitte ANNOgame.com Umvorzubestellen und weitere Informationen zu den verschiedenen Editionen zu erhalten, besuchen Sie bitte: shop.ubi.com finden Sie außerdem auf Facebook und Twitter [YouTube]VfM6qAsl1Pw[/media]