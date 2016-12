[XBO/PC] Gears of War 4

: Handlung erstreckt sich über 24 Stunden / Co-Op für zwei Spieler geplant09.03.16 - Der Shootervon The Coalition wird einen Co-Op-Modus für zwei Spieler enthalten, wie die neueste Game Informer schreibt.Zwei Spieler können auf diese Weise online oder lokal miteinander spielen; in(Xbox 360) war kooperatives Spielen noch zu viert möglich.Jetzt ist Spieler 1 immer JD Fenix (Marucs Fenix' Sohn), Spieler 2 entscheidet sich zwischen Kait und Del. "Während die drei Charaktere die meiste Zeit zusammen sind, gibt es gelegentlich Momente, in denen sie sich aufteilen und die Geschichte einen etwas anderen Verlauf nimmt - je nachdem, ob Spieler 2 sich für Kait oder Dell entscheidet", heißt es in dem Magazin weiter.Die Geschichte vonhandelt 25 Jahre nachund deckt einen Zeitraum von 24 Stunden ab. Die Locust wurden am Ende vondurch die Imulsion-Waffe auf Sera zwar erfolgreich getötet, doch leben nur noch ein paar hunderttausend Menschen auf dem Planeten.Die COG-Streitkräfte haben die Menschen zusammengetrieben, die von hohen Mauern eingeschlossen in kleinen Gebäuden leben. Nicht jeder ist glücklich damit. Und so formiert sich eine Splittergruppe außerhalb der Mauern, die "Outsiders".Die COG werden von den Menschen wie "Helikopter-Eltern" empfunden, die alles überwachen, um das Leben und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Die "Outsiders" sehen ein Leben nur als lebenswert an, wenn man frei und unabhängig ist.Die Geschichte beginnt, als ein Dorf der "Outsiders" von einer mysteriösen neuen Macht angegriffen wird und die Bewohner entführt werden. JD, Kait und Del untersuchen die Vorfälle und bekommen es mit den neuen Feinden "The Swarm" zu tun. Am Endes des Krieges gab es so viele Locust zu beerdigen, dass sie nur noch in Massengräbern geworfen wurden. Die drei Helden haben die Vermutung, dass die neue Bedrohung mit diesem Vorgang zu tun hat.In der ersten Mission kommen die Drei in einen Wald, in dem sie Kokon-ähnliche Kapseln entdecken. Aus diesen Kokons schlüpfen monströse bleiche Kreaturen, die fast menschlich aussehen. Diese Feinde werden "Juvies" genannt.Die "Juvies" können sich möglicherweise weiterentwickeln und werden zu "Drones": Sie können Waffen benutzen und sind die Hauptgegner in. Auch neue Feinde wie die "Pouncer" - waren in der E3-Demo schon zu sehen - kommen hinzu.Die "Pouncer" passen ihre Taktik dem Verhalten des Spielers an: Rennt er über ein offenes Gelände, werfen sie giftige Stacheln auf den Boden; verharrt er in Deckung, laufen sie los und greifen ihn direkt an. Das Deckungssystem der Serie soll überarbeitet werden, so dass man u.a. viel mehr verschiedene Objekte als Deckung nutzen kann. Release: Weihnachtsgeschäft 2016 (Europa)